Стилистка назвала самую модную обувь на осень

«Если у вас в образе появляется каблук, то желательно, чтобы в нем была более строгая верхняя одежда. То есть это либо пальто, либо какая-то дубленка, более строгая, кожаная куртка, либо шуба. Такой направленности. Вот пуховик лучше не сочетать с обувью на каблуке», — подытожила собеседница издания.