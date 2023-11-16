Как избавиться от «смартфонового подбородка»
Частое использование смартфона может способствовать появлению второго подбородка. Медицинские эксперты рассказывают о причинах этого и предлагают несколько методов, которые помогут избавиться от этой проблемы, пишет "Вечерняя Москва".
Специалисты сообщают, что неправильное положение шеи и головы при использовании мобильных устройств приводит к деформации позвоночника.
Это вызывает синдромы "смартфоновый подбородок" и "смартфоновый палец". Гиперкифоз и гиперлордоз шейных позвонков в результате наклона головы вперед приводят к образованию второго подбородка.Один из них - аппаратный SMAS-лифтинг, который осуществляет ультразвуковое воздействие на мышцы и ткани под кожей. Этот метод достигает определенного слоя, который отвечает за появление второго подбородка, и подтягивает его.
Существует также радиолифтинг, который действует на подкожно-жировую клетчатку и дерму, возвращая им тонус. Фракционный лазер стимулирует обновление коллагеновых волокон и придает коже плотность.
Косметологи также предлагают использовать нити для устранения второго подбородка, липолитики для растворения жировой ткани и гиалуроновую кислоту для восстановления контуров лица.
Также массаж является полезным методом, но его эффект может быть временным.Однако, чтобы навсегда избавиться от второго подбородка, специалисты рекомендуют процедуры, после которых происходит воспаление кожи. Только такие методики могут обеспечить долгосрочный результат.