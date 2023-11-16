Как избавиться от «смартфонового подбородка»

Частое использование смартфона может способствовать появлению второго подбородка. Медицинские эксперты рассказывают о причинах этого и предлагают несколько методов, которые помогут избавиться от этой проблемы, пишет "Вечерняя Москва".

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Специалисты сообщают, что неправильное положение шеи и головы при использовании мобильных устройств приводит к деформации позвоночника.

Это вызывает синдромы "смартфоновый подбородок" и "смартфоновый палец". Гиперкифоз и гиперлордоз шейных позвонков в результате наклона головы вперед приводят к образованию второго подбородка.Один из них - аппаратный SMAS-лифтинг, который осуществляет ультразвуковое воздействие на мышцы и ткани под кожей. Этот метод достигает определенного слоя, который отвечает за появление второго подбородка, и подтягивает его.

Существует также радиолифтинг, который действует на подкожно-жировую клетчатку и дерму, возвращая им тонус. Фракционный лазер стимулирует обновление коллагеновых волокон и придает коже плотность.

Косметологи также предлагают использовать нити для устранения второго подбородка, липолитики для растворения жировой ткани и гиалуроновую кислоту для восстановления контуров лица.