Приходя в "место силы" за новыми ноготочками, мы зачастую всецело доверяем мастеру. А он, между прочим, несет большую ответственность за наше здоровье.

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Постарались разобраться, на что следует обратить внимание в маникюрном салоне и как обезопасить себя от различных неприятных последствий.

Рабочее место мастера

Как говорится, встречают по одежке. Если вы оказались в маникюрном салоне впервые, то для начала следует обратить внимание на рабочее место мастера. По все гласным и негласным правилам оно должно быть чистым, обработанным антисептиком и без "пыли" от предыдущего клиента. Мастер должен быть в фартуке и иметь при себе одноразовые перчатки.

Инструменты

Крафтовый пакет с инструментами должен быть открыт на ваших глазах. Это будет свидетельствовать о том, что косметологическое оборудование не станет проводником возможной инфекции. В каждом хорошем салоне обязательно должен быть сухожаровой шкаф, в котором комплект необходимых предметов стерилизуется.

Квалификация мастера

Перед началом процедуры у нового мастера следует обратить внимание на его дипломы и сертификаты. Это очень важно, так как процедуры в маникюрном салоне являются весьма травматичными. Человек, работающий с вашей кутикулой, точно должен иметь документ, который бы подтвердил его квалификацию.