«Я была наивной дурочкой»: романы Уилла Смита, о которых вы не знали

Звезда экрана никогда не отличался склонностью к моногамии.

Имя Уилла Смита последние несколько месяцев не сходит с главных полос мировых изданий. Сначала весь мир был шокирован признанием супруги актера — оказывается, пара не вместе уже семь лет, а совсем недавно ассистент звезды рассказал историю о якобы романе Смита с коллегой мужского пола. Но этот слух представители Уилла быстро опровергли. Личная жизнь Смита всегда была яркой, а потому мы решили вспомнить и другие любовные истории голливудского любимца.

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Шери Зампино

В начале 90-х карьера Уилла начала набирать резкие обороты после выхода на экраны сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Вместе с этим в 1991 году актер познакомился на площадке с девушкой по имени Шери Зампино. Зааязался бурный роман, который закончился браком и рождением общего сына Трея. К сожалению, отношения пары были настолько взрывными, что брак рухнул уже в 1995 году. Сам Смит рассказывал, что период развода был для него одним из самых серьезных психологических испытаний в жизни.

Гарсель Бове

Позже выяснилось, что Уилл в тот период не отличался верностью. Примерно в то же время, пока роман с Зампино набирал обороты, он успел закрутить интрижку с другой коллегой по сериалу Гарсель Бове. «Я была наивной дурочкой, а он — звездой. Мы несколько раз сходили на свидание», — рассказывает Гарсель. Девушка вспоминает, что случайно узнала о том, что Смит женат. «Я позвонила ему днем и услышала голоса в машине. На заднем сидении были Шери и их сын». Гарсель поняла, что она — далеко не единственное увлечение голливудского сердцееда.

Тайра Бэнкс

Еще одним увлечением актера была модель Тайра Бэнкс, которая проходила кастинг в тот же сериал, где снимался Уилл. Напомним, в то время он все еще был женат. Бэнкс получила роль в нескольких эпизодах, сыграла подружку его героя. Пара провстречалась в реальной жизни около года, но, как говорят инсайдеры, между ними не было ничего серьезного.

Сандра Дентон