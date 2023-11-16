Как сделать из шарфа балаклаву: видео
Не все любят носить головные уборы, но порой погода диктует свои правила.
Находиться в холодную погоду на улице без головного убора очень опасно. Незащищенная голова быстро теряет тепло, что может привести к переохлаждению и обморожению.
Чтобы защитить голову от холода, можно сделать простой и теплый головной убор – балаклаву из шарфа.
Для балаклавы понадобится стандартный шерстяной шарф длиной около 1,5 метра и несколько минут вашего времени.
Иногда в суматохе забываешь проверить ярлычок на одежде и стираешь ее в режиме, который совсем не подходит для типа изделия, но что делать, если вещь села после стирки?
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