Не все любят носить головные уборы, но порой погода диктует свои правила.

Находиться в холодную погоду на улице без головного убора очень опасно. Незащищенная голова быстро теряет тепло, что может привести к переохлаждению и обморожению.

Чтобы защитить голову от холода, можно сделать простой и теплый головной убор – балаклаву из шарфа.

Для балаклавы понадобится стандартный шерстяной шарф длиной около 1,5 метра и несколько минут вашего времени.