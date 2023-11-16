Россиянкам назвали модную верхнюю одежду на зиму

«Там, где пуховик неуместен, на помощь приходит пальто из искусственного меха — оно добавляет женственности, а цепкий цвет усиливает яркость образа. Выбираем вариант в длине до середины икры. Это может быть модель на трех пуговицах с английским воротником или пальто-халат с запахом. В классическом образе с платьем рекомендую шубу накинуть на плечи, сочетать с туфлями-лодочками на голую ногу», — уточнила Денега.