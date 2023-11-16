Александр Рогов назвал один из главных трендов весны-2024

Урок, который уже давно усвоил каждый: весна приходит нежданно-негаданно. И можно сколько угодно мысленно ускорять наступление теплого времени года, когда появляется возможность похвастаться самыми стильными образами, а с первыми подснежниками наш гардероб оказывается не готов от слова совсем.

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Стилист Александр Рогов рекомендует готовиться к весне заранее и уже сейчас обратить внимание на то, чем стоит закупиться, прежде чем скинуть с себя верхнюю одежду.

Вот, например, одним из главных трендов весны-2024 Рогов называет поло. И не только весны!

Холода, говорит он в личном Telegram-канале, пройдут быстро, а вот поло останутся с нами вплоть до лета, так что такой вещицей точно стоит обзавестись. Кстати, главные мировые модники и модницы уже вовсю внедрили поло в свои луки и довольно успешно. Смотрим референсы от нашего любимого народного стилиста и вдохновляемся.

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Кстати, экспериментировать можно как с принтом, так и с формой. От сексуально облегающего поло до оверсайз — подходит все.