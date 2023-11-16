Косметические средства, которые опасны для домашнего использования

В современном мире, наверное, не найдется ни одной девушки, которой бы не хотелось иметь красивую кожу и привлекательный внешний вид. Сегодня индустрия предлагает огромный выбор профессиональных и аптечных косметических средств для ухода в домашних условиях.

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Однако некоторые из них могут быть опасны, если используются не квалифицированным специалистом. Врач-дерматолог Анжелика Ужва рассказала "Рамблеру", что это за средства и почему их стоит избегать.

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Идеальная кожа бывает только у детей. Очень редко в моей практике встречаются взрослые пациентки с кожей, не требующей никакой коррекции. Лицо и тело требуют тщательного домашнего ухода уже с подросткового возраста. Лучше обратиться за помощью к профессиональному и квалифицированному доктору, чтобы не запутаться в выборе косметики и не использовать лишние, да и порой ненужные средства. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

По словам дерматолога, на «сером» рынке можно купить абсолютно все. Кроме того, в социальных сетях появилось много людей, не имеющих никакого отношения к медицине, но тем не менее опасно влияющих и формирующих общественное мнение, нанося огромный вред здоровью пациентов.

Официальный дистрибьютор никогда не продаст свои средства даже профессионалу с дипломом врача или косметологу-эстетисту, если тот не прошел предварительного обучения и не знает технологию проведения процедуры и протоколы лечения. Все препараты, которые используются в клиниках эстетический медицины имеют сертификаты соответствия, чего не скажешь о «сером» рынке, где мало того, что продается контрафакт, могут продаваться и подделки, которые в принципе представляют угрозу для здоровья. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

К группе таких препаратов относятся разнообразные химические пилинги, которые очень популярны среди пациентов и, как правило, выполняются курсом в кабинете профессионального врача-косметолога или косметолога-эстетиста с обязательным высшим или средним медицинским образованием.

Профессиональные химические пилинги в своем составе содержат разнообразные кислоты, имеющие различную молекулярную массу, которая и определяет их проникновение в кожу на различную глубину. Именно этот момент требует тщательного контроля и профессиональной оценки во время процедуры, так как последствия и осложнения могут быть непредсказуемыми, вплоть до глубоких химических ожогов и присоединения вторичной инфекции, требующих длительного лечения и реабилитации. А если у пациентки есть склонность к образованию келоидных рубцов, то последствия таких манипуляций могут стать практически непоправимыми.

Еще одна группа опасных и запрещенных препаратов для самостоятельного использования дома - это инъекционные препараты:

биоревитализанты,

филлеры,

ботулотоксины.

Как правило, препараты для биоревитализации используются для пролонгированного увлажнения кожи и пользуются большим спросом среди пациентов.

Филлеры - это наполнители и создающие объемы препараты. Их используют для заполнения носогубных складок, коррекции формы губ и скул, для восполнения утерянных объемов и гармонизации лица.

Ботулотоксины - это группа лекарственных препаратов, которые используются не только в косметологии, но и в неврологии, и в общей терапии. В косметологии ботулотоксин, или нейропротеин, блокирует и контролирует чрезмерно активную мимику, а также разглаживает нежелательные морщины.