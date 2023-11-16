Раскрыт способ стильно носить объемную одежду зимой

Блогерша Элли с никнеймом petiteelliee раскрыла способ стильно носить объемную одежду зимой. Соответствующий ролик появился в TikTok.

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По словам инфлюэнсерши, заправляя свитера в пояс юбки или других предметов гардероба, девушки допускают распространенную ошибку, поскольку часть ткани неэстетично топорщится в области талии.

Вместо этого юзерша порекомендовала прятать нижнюю часть кофты под бюстгальтер. Таким образом, как утверждает женщина, изделие будет смотреться привлекательнее и короче.