Эксперт рассказал, как отличить настоящую красоту от пластики

Хирург Сусин: пластическую операцию выдают изменения в поведении. Кроме этого, могут быть и визуальные признаки вмешательства во имя красоты.

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Но перемены во внешности случаются и из-за естественного процесса старения и других факторов. Поэтому с лёту лучше не судить — только после внимательного наблюдения и анализа нескольких признаков.

На что нужно обратить внимание, «Секрету фирмы» рассказал пластический хирург сети клиник «Семейная» Валерий Сусин.

Как понять, что человек делал пластическую операцию Асимметрия лица или тела — несоответствие естественным пропорциям.

Неестественная упругость кожи — частое следствие лифтинга (подтяжки кожи) или чрезмерных инъекций филлеров.

Отсутствие мимики и необычная подтянутость лица.

Рубцы в специфических областях — например, вокруг ушей, на лице или груди. Их можно заметить вблизи.

Сильные изменения во внешности за короткое время, особенно если они не соответствуют естественному процессу старения. Например, грудь резко стала больше или изменилась форма носа.

Поведенческие изменения.

Валерий Сусин, пластический хирург сети клиник «Семейная»: Нельзя однозначно утверждать о наличии пластической операции только на основе внешности. Многие из этих признаков могут иметь и другие объяснения.

Специалист порекомендовал делать любые выводы с осторожностью, уважая право каждого человека на приватность и личное решение.