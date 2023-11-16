Эксперт рассказал, как отличить настоящую красоту от пластики
Хирург Сусин: пластическую операцию выдают изменения в поведении. Кроме этого, могут быть и визуальные признаки вмешательства во имя красоты.
Но перемены во внешности случаются и из-за естественного процесса старения и других факторов. Поэтому с лёту лучше не судить — только после внимательного наблюдения и анализа нескольких признаков.
На что нужно обратить внимание, «Секрету фирмы» рассказал пластический хирург сети клиник «Семейная» Валерий Сусин.
Как понять, что человек делал пластическую операцию
- Асимметрия лица или тела — несоответствие естественным пропорциям.
- Неестественная упругость кожи — частое следствие лифтинга (подтяжки кожи) или чрезмерных инъекций филлеров.
- Отсутствие мимики и необычная подтянутость лица.
- Рубцы в специфических областях — например, вокруг ушей, на лице или груди. Их можно заметить вблизи.
- Сильные изменения во внешности за короткое время, особенно если они не соответствуют естественному процессу старения. Например, грудь резко стала больше или изменилась форма носа.
- Поведенческие изменения.
Валерий Сусин, пластический хирург сети клиник «Семейная»: Нельзя однозначно утверждать о наличии пластической операции только на основе внешности. Многие из этих признаков могут иметь и другие объяснения.
Специалист порекомендовал делать любые выводы с осторожностью, уважая право каждого человека на приватность и личное решение.
Он напомнил, что пластические операции часто делают, чтобы улучшить самочувствие и внешний вид.