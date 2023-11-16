Глазурь, летучая мышь и другие тренды макияжа 2024

Приготовьтесь попробовать то, на что долго не решались. Этой зимой балом будут править смелые оттенки помад, сияющие текстуры тональных средств и интересные геометрические линии в макияже.

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Повод для экспериментов? Да! А еще хорошее подспорье для того, чтобы полностью пересмотреть свой имидж.

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Макияж помидорка

Блогеры вдруг решили вспомнить старую технику контурирования лица с помощью румян, которая появилась в далекие 40-е с легкой руки Макса Фактора. Она называлась драпинг. Какой эффект дает макияж? Здоровой кожи, будто с мороза. Для этого румянами выделяют яблочки щек, скулы, спинку носа, лоб по линии роста волос. Блогеры незамысловато окрестили такой макияж помидоркой, потому что лицо слегка краснеет.

Но выглядит такое контурирование естественно, если подобрать для себя правильный оттенок румян. Светлокожим подойдут розоватые, обладательницам оливковой кожи — румяна оттенка персика и темно-розоватые.

Первопроходцем, возродившим новый старый тренд, считается Хейли Бибер. После того, как она выложила образ помидорки на странице в соцсети, за ней стали повторять все блогеры.

Сияющие матовые тени

Мода из 90-х на матовые тени с блестками возвращается. Это продукт в кремовой текстуре с эффектом металлик, который дает сияние. Плюс таких теней в том, что можно сделать разные вариации макияжа — от праздничного до повседневного. Плотность покрытия (от полупрозрачного до яркого) можно варьировать. Наносить тени, как кистью, так спонжем или пальцем.

С этими тенями получится идеальный образ на Новый год, особенно, если оттенок будет перекликаться с вашим нарядом.

Яркая подводка на нижнем веке

Снова в моде тренд из нулевых. Суть в том, чтобы выделить верхнее веко нейтральными тенями, нарисовать классические стрелки, а вот на слизистую нижнего века или по линии роста нижних ресниц нанести карандаш или тени яркого контрастного цвета. Выглядит такой мейкап очень интересно, а главное — взгляд моментально становится выразительнее.

Смелые губы

Для зимы словно созданы броские оттенки помад. Разбудите в себе фам фаталь, примерьте классический красный, винный цвета. Для тех, кто не может победить в себе скромницу, есть альтернатива — темно-розовые, ягодные тона.

Начните с ярких полупрозрачных блесков, чтобы привыкнуть к новому образу. Если будете наносить яркую помаду, обязательно предварительно выделите контур губ с помощью карандаша.

Глазированная кожа

Этот макияж призван имитировать здоровую увлажненную кожу с естественным сиянием. Чтобы добиться эффекта, нужно нанести основу под макияж. В составе такого средства есть силиконы или более экологичный коллаген, которые заполняют морщинки и заломы, выравнивая рельеф. Далее нанесите тональный крем со средней плотностью покрытия, а поверх, точечно, на проблемные зоны консилер.

Теперь можно преступать к созданию сияния. Для этого возьмите кремовый хайлайтер и нанесите его на те части лица, куда быстрее всего падает солнце, — центр лба, скулы, подбородок, по контуру верхней губы.

Графический лайнер

На классические стрелки трендсесстеры больше не согласны. В моде в этом сезоне неклассическая геометрия. Она помогает убрать нависшие веки, сделать глазки лисьими или кошачьими, а взгляд соблазнительным.