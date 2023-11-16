Что такое целлюлит и как от него избавиться

Целлюлит или синдром «апельсиновой корки» — распространенное явление, затрагивающее миллионы женщин по всему миру.

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О причинах возникновения целлюлита, а также о том, какие существуют процедуры, помогающие быстро и надолго избавиться от него, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое целлюлит?

Для начала разберемся в терминологии. В русском языке слово «целлюлит» обозначает сразу два понятия. Cellulitis (от греческого «воспаление») или флегмона — воспаление кожи и подкожно-жировой клетчатки, обычно вызванное острой инфекцией. Это заболевание зачастую носит бактериальный характер. К симптомам и признакам флегмоны относят боль, зуд, покраснения, ощущение жара в пораженной области, повышение температуры тела. При обнаружении у себя этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

То, что в народе принято называть целлюлитом, заболеванием не является. Сellulite или «эффект апельсиновой корки», также известный как гиноидная липодистрофия, является скорее эстетической проблемой, от которой страдают миллионы представительниц прекрасного пола постподросткового возраста.

Структурные изменения в гиподерме (подкожной жировой клетчатке) приводят к неравномерным отложениям жировой ткани, из-за чего на коже появляются неровности в виде бугорков, узелков, отеков или аномального фиброза. Располагается целлюлит преимущественно в области таза.

Где обычно локализуется целлюлит:

на бедрах;

на боках;

на ягодицах;

на животе.

Целлюлит встречается у большинства женщин старше 20 лет (а в редких случаях и мужчин) и не является опасным для здоровья состоянием. Патогенез этой проблемы до сих пор не изучен до конца, однако существует несколько теорий о причинах возникновения целлюлита. Считается, что на него влияют такие факторы, как гормональные нарушения, эндотелиальная дисфункция, то есть нарушение работы внутреннего слоя стенок сосудов, и генетическая предрасположенность, которая предопределяет особенности работы кровеносной и лимфатической систем.

85% женщин имеют целлюлит, говорится в польско-британском исследовании

Если целлюлит не лечить, он будет постепенно развиваться и может вызвать осложнения, такие как появление сосудистых звездочек, болезненность при пальпации, нарушение чувствительности пораженных тканей, тяжесть и судороги в ногах вследствие недостаточности кровообращения.

Полностью избавиться от бугристости кожи невозможно, однако уменьшить проявления целлюлита можно с помощью сочетания аэробных и силовых нагрузок, правильного питания, соблюдения водного баланса и применения уходовых процедур.

Стадии целлюлита

Современная классификация целлюлита включает четырехступенчатую шкалу оценки клинической степени заболевания:

На первой стадии внешних изменений кожи нет. Пораженный участок выглядит гладким в состоянии покоя, однако при пощипывании кожи или сокращении мышц целлюлит становится заметным. На второй стадии кожа вокруг пораженного участка также выглядит гладкой в положении стоя и лежа. Изменения можно увидеть, если защипнуть кожу. На третьей стадии кожа выглядит гладкой в положении лежа, изменения наблюдаются в положении стоя. На четвертой стадии в положении стоя на коже появляются узелки, бугорки и ямочки. Изменения сопровождаются болезненными ощущениями.

Факторы риска

Причины и механизмы развития целлюлита не до конца ясны, но известны факторы, которые значительно повышают вероятность его возникновения. Например, образование целлюлита у женщин ускоряется в период полового созревания, во время беременности, а также в период менопаузы.

Помимо гормональных нарушений, генетических и экологических факторов, а также половой принадлежности, возникновению целлюлита могут способствовать следующие причины.

Вредные привычки

Нет сомнений в том, что неправильный образ жизни является одним из ключевых факторов, ускоряющих процесс появления целлюлита, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Барсюкова.

"Чрезмерное потребление пищевых продуктов, богатых жирами, с высоким содержанием соли и консервантов связано с развитием различных метаболических нарушений, включая гиперинсулинемию (высокий уровень инсулина в крови), состояние, которое может увеличить липодистрофию, то есть патологическое состояние жировой ткани", - Наталья Барсюкова, нутрициолог.

Потребление алкоголя стимулирует липогенез и вызывает обезвоживание организма, что приводит к чрезмерному и неправильному накоплению жира. Курение приводит к значительному увеличению количества свободных радикалов в организме и сужению мелких кровеносных сосудов, ответственных за локальные нарушения микроциркуляции. Это может способствовать развитию липодистрофии и приводить к ее клиническому прогрессированию.

Малоподвижный образ жизни

Отсутствие физической активности может привести к возникновению особого вида целлюлита, который называют «вялым целлюлитом». Он характеризуется рыхлостью и дряблостью кожи вследствие снижения мышечного тонуса.

Гормональный фон

Женские половые гормоны играют существенную роль в развитии целлюлита. Первые симптомы нарушения состояния жировой ткани появляются в период полового созревания. Обострение и прогрессирование поражений кожи может быть связано с беременностью, использованием противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе.

Некоторые авторы исследований указывают эстроген как основной фактор, вызывающий возникновение целлюлита. Чрезмерное количество этого гормона может спровоцировать сердечно-сосудистые проблемы. Так, при повышенном уровне эстрогена наблюдается чрезмерное расслабление вен. Оно вызывает застой крови, который приводит к отеку, ишемии и гипоксии, то есть недостатку кислорода, в подкожной клетчатке. Кроме того, высокий уровень эстрогена опосредованно усугубляет фиброз и образование узелков в подкожной клетчатке, что неизбежно приводит к прогрессированию целлюлита.

Как избавиться от целлюлита?

Помимо снижения веса, физических упражнений, массажа и кремов, рекламируемых как средства от целлюлита, существуют проверенные с медицинской точки зрения варианты лечения целлюлита, хотя результаты не являются сиюминутными и долгосрочными.

Доступны различные подходы к лечению, позволяющие улучшить внешний вид тела, по крайней мере временно. Каждый из них имеет свой собственный набор потенциальных результатов и побочных эффектов. Комбинация методов борьбы с целлюлитом может дать наиболее удовлетворительные результаты.

Аппаратные и хирургические методы лечения целлюлита

Лазерное и радиочастотное лечение. Для лечения целлюлита доступны различные лазерные процедуры. В одном из методов тонкое волокно вводится под кожу для подачи лазерного излучения, которое разрушает волокнистые полосы, связывающие жир. Этот подход показал уменьшение проявления целлюлита на срок от шести месяцев до года.

Существует также устройство, использующее тепло (радиочастоту) для неабляционного (то есть не повреждающего эпидермис, верхний слой кожи) лечения, которое улучшает внешний вид кожи. При использовании этого метода понадобится несколько сеансов, прежде чем пациент заметит положительные изменения. Неабляционное лечение обычно необходимо повторять чаще, чем абляционное — лечение, при котором с помощью лазера разрушается верхний слой кожи.

Криолиполиз. Это неинвазивный метод избавления от целлюлита, при котором подкожный жир убирают с помощью воздействия холода на подкожно-жировую клетчатку. Процедура проводится специальным устройством: оно использует вакуумное всасывание, чтобы приподнять жировую ткань до контакта с охлаждающими пластинами. Для видимого результата понадобится посетить несколько таких процедур. Результаты появляются постепенно в течение двух-трех месяцев.

Ударно-волновая терапия.

При использовании этого метода специалист наносит гель на пораженные участки кожи и проводит по ним небольшим ручным устройством (датчиком). Преобразователь посылает звуковые волны в тело, разрушая целлюлит. Результаты от этой процедуры также появятся только после нескольких сеансов.

Операция. Врачи могут предложить одну из множества процедур, в которых используются иглы, лезвия или другие специальные инструменты. Ими разрезают соединительнотканные перемычки под кожей, а затем удаляют скопления жировой ткани. Один из методов также предполагает пересадку жира для улучшения внешнего вида кожи. После операции кожа становится более подтянутой и разглаживается, а результаты этих методов могут сохраняться от двух до трех лет.

Эндермология (LPG-массаж). Некоторые методы лечения целлюлита основаны на том, что энергичный массаж предотвращает застой лимфы и уменьшает избыток жидкости в областях, склонных к целлюлиту. Один из таких методов — США (FDA) признало метод LPG безопасным, но его эффективность не была доказана.

Сегодня эта процедура доступна в спа-салонах, каждый сеанс длится около 45 минут. Пациент может заметить небольшое улучшение состояния кожи, но результаты зачастую бывают кратковременными. Для поддержания результата процедуру необходимо повторять на постоянной основе, так как целлюлит имеет тенденцию возвращаться в течение одного месяца после прекращения лечения.

Прессотерапия. К аппаратным процедурам также относится прессотерапия (или пневмомассаж) — метод, при котором используется подаваемый аппаратом сжатый воздух. Во время сеанса на пациента надевают специальный костюм, в который и подается сжатый воздух необходимой температуры, давления и интенсивности. Аппарат оказывает локальное воздействие на проблемные зоны с целлюлитом, такие как ягодицы, бедра, бока, живот и так далее. Прессотерапия также используется для борьбы с варикозным расширением вен.

Осложнения всех перечисленных методов могут включать:

болезненные ощущения;

кровотечения под кожей, образование синяков.

Также любая из процедур может иметь побочные эффекты, поэтому прежде чем идти к косметологу, методы борьбы с целлюлитом стоит обсудить с лечащим врачом. Если же вы решились на лечение одним из перечисленных способов, убедитесь, что ваш дерматолог, косметолог или пластический хирург специально обучен и имеет опыт применения той техники, которая нужна для процедуры.

Липосакция (операция по удалению глубокого жира) может усугубить целлюлит. Инъекции лекарств и других веществ при целлюлите могут иметь серьезные побочные эффекты, включая инфекции и аллергические реакции

Другие способы борьбы с целлюлитом

Для борьбы с целлюлитом не обязательно использовать радикальные методы. Правильно подобранный уход за собой может существенно улучшить внешний вид кожи. Здоровый образ жизни также увеличивает шансы придать ей более здоровый вид. Вот несколько рекомендаций, которые помогут в борьбе с проявлениями целлюлита.

Лечебные кремы

Существуют различные кремы и другие средства местного применения, способные уменьшить ямочки на коже, вызванные целлюлитом, за счет выравнивания текстуры кожи и ее уплотнения. Однако эффект от нанесения этих кремов на пораженную кожу скорее всего будет косвенным и кратковременным. Выбирая лечебный крем, лучше всего обратить внимание на продукты, в состав которых входят:

кофеин;

ретинол;

альфа-гидроксикислоты;

аминофиллин.

Так, проявления целлюлита уменьшает применение крема с 0,3 процента ретинола. Это вещество способствует уплотнению кожи. Кремы с ретинолом в составе можно применять один или два раза в день. Эффект от курса крема с ретинолом будет заметен в течение шести месяцев и дольше. Прежде чем опробовать крем или лосьон от целлюлита, очень важно сначала протестировать его на небольшом участке кожи, так как продукт может вызвать аллергию. Кроме того, при использовании продуктов, содержащих аминофиллин, возможны такие реакции, как повышенная тревожность и учащенное сердцебиение. Людям, использующим ингаляторы от астмы, лучше избегать использования любых продуктов, содержащих аминофиллин — ведь даже крем, содержащий его, может вызвать проблемы с дыханием.

Потеря веса

При наличии лишнего веса похудение и приведение мышц в тонус могут помочь улучшить внешний вид кожи.

Физическая активность

Занятия спортом не только приводят мышцы в тонус, но и помогают улучшить кровообращение и лимфодренаж. Найдите одно или несколько занятий, которые вам нравятся и могут вписаться в ваш распорядок дня. Это могут быть:

бег;

пилатес;

плавание;

ходьба;

езда на велосипеде;

подъем по лестнице;

танцы.

Физическая активность должна присутствовать в графике хотя бы два раза в неделю.

Здоровое питание

Детоксикационная диета предполагает употребление меньшего количества алкоголя, кофеина, рафинированной пищи, углеводов и насыщенных жиров, а также отказ от курения, таблеток для похудения, снотворных, слабительных и мочегонных средств.