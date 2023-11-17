Как ухаживать за одеждой из шерсти и кашемира

«Если вы носили кашимировый свитер целый день, разложите его на ровной поверхности и расправьте. Пусть свитер полежит так некоторое время. Таким образом волокна примут свою первоначальную форму, распушатся, вернут упругость. Не стоит носить кашемировый свитер каждый день, стоит устраивать ему дни отдыха, чтобы он принимал свою первоначальную форму, а кашемировая нить проветрилась и расправилась. Не храните вещи из кашемира и шерсти на плечиках, так они могут вытянуться и деформироваться. Лучше всего хранить такие изделия на полочке в шкафу отдельно от пайеток, молний и других колких фурнитур», — резюмировала она.