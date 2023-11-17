Как ухаживать за одеждой из шерсти и кашемира
Не стоит стирать кашемировую или шерстяную вещь каждый раз после того, как вы ее надели. Об этом «Газете.Ru» рассказала продуктовый эксперт компании SYNERGETIC Ольга Рыжкова. Она объяснила, как правильно ухаживать за одеждой из шерсти и кашемира, чтобы она не пришла в негодность за один зимний сезон.
«Кашемир — очень мягкий и теплый материал, который можно носить в любое время года. В нем не будет жарко: за счет легкого пушистого волокна он создает воздушный слой вокруг кожи, который сохраняет температуру тела. Так как это очень легкая материя, которая изготавливается из пуха горных коз, собранного вручную, за ним требуется определенный уход. Такой же уход применим к одежде из шерсти», — объяснила она.
Перед стиркой изделия нужно ознакомиться с информацией по уходу на бирке. Если вещь разрешено чистить только в химчистке, не пренебрегайте этим, добавила эксперт.
«Для стирки кашемира и шерсти используйте специальное жидкое средство для стирки деликатных тканей, чтобы не повредить структуру натурального волокна. Стирайте вручную: растворите гель для стирки в теплой воде, затем погрузите вывернутую на изнанку вещь в получившийся раствор на некоторое время. Стирать такого рода изделие стоит аккуратно, не трите его усердно, не скручивайте сильно, чтобы не повредить волокна», — рекомендовала Рыжкова.
После стирки бережно прополощите вещь в чистой воде. Можно повторить данную процедуру пару раз, чтобы хорошо вымыть из волокон весь моющий раствор. Аккуратно отожмите вещь. Затем заверните ее в полотенце и еще раз промокните, чтобы извлечь из волокон большую часть влаги. Разложите вещь на ровной поверхности на время ее сушки. Время от времени переворачивайте изделие, чтобы оно равномерно просохло. Гладить вещи из кашемира или шерсти лучше всего при помощи пара. Таким образом можно и освежить изделие, распушив его волокна.
«Если вы носили кашимировый свитер целый день, разложите его на ровной поверхности и расправьте. Пусть свитер полежит так некоторое время. Таким образом волокна примут свою первоначальную форму, распушатся, вернут упругость. Не стоит носить кашемировый свитер каждый день, стоит устраивать ему дни отдыха, чтобы он принимал свою первоначальную форму, а кашемировая нить проветрилась и расправилась. Не храните вещи из кашемира и шерсти на плечиках, так они могут вытянуться и деформироваться. Лучше всего хранить такие изделия на полочке в шкафу отдельно от пайеток, молний и других колких фурнитур», — резюмировала она.