Дрю Бэрримор объяснила свое отношение к пластической хирургии

Популярная американская актриса и ведущая Дрю Бэрримор рассказала, как относится к пластической хирургии и почему боится делать косметические процедуры. Ее слова цитирует издание People.

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По словам звезды, она старается избегать пластики из-за своей склонности к различным зависимостям. Актриса уверена, что если она однажды обратиться к пластическому хирургу, то уже вряд ли сможет остановиться и не прекратит менять свою внешность.

«Это пугает меня просто из-за моего собственного подхода к вещам», – объяснила Бэрримор в интервью.

Дело в том, что, как известно, Дрю с самого детства вела нездоровый образ жизни. В 9 лет она пристрастилась к алкоголю, а в 11 – к наркотикам. Уже в 13 лет будущая актриса попала в реабилитационный центр, в который потом не раз возвращалась снова.

Лишь выйдя из-под родительской опеки в начале 90-х годов, актриса твердо решила больше не возвращаться к прежнему образу жизни.

При всем этом звезда спокойно относится к тем, кто прибегает к помощи пластических хирургов, однако сама ограничивается простыми косметическими процедурами и экспериментирует с внешностью только меняя прически и цвет волос.