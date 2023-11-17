Соль, бомбочки и шиммер – с чем принять ванну

Горячая ванна – отличный способ расслабиться и снять усталость после тяжёлого рабочего дня. Принятие ванн снижает уровень стресса, снимает мышечные спазмы и просто улучшает настроение. Принятие ванны даёт нам замечательное сочетание изоляции, тишины и комфорта.

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А как связаны сон и ванна? Качество и количество сна в крайней степени влияет на наше эмоциональное и физическое состояние, но как на самом деле добиться эффективного восьмичасового сна, для многих остаётся загадкой. Одна из теорий утверждает, что более низкая температура тела способствует засыпанию — вот почему некоторые учёные рекомендуют ложиться спать в холодной комнате. Но тёплая ванна перед сном может дать аналогичные результаты. Ночью температура нашего тела естественным образом понижается, что сигнализирует о выработке мелатонина — или гормона сна. Погружение в тёплую ванну повысит температуру тела, а выход из неё быстрее охладит его, тем самым стимулируя выработку мелатонина и лучше подготавливая нас ко сну.

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Для тех, у кого болят мышцы: тепло заставляет кровь двигаться, что не только отлично улучшает кровообращение, но и может помочь расслабить больные или напряжённые мышцы. Доказано, что добавление английской соли в тёплую ванну помогает уменьшить воспаление в суставах, вызванное артритом или другими мышечными заболеваниями.А ещё ванна поможет избавиться от ненавистных калорий! Конечно, купание не идёт ни в какое сравнение с аквааэробикой или активной гидротерапией, но хорошее потоотделение, вызванное горячей ванной, может сжечь столько же калорий, сколько и прогулка.

Так как же создать расслабляющую атмосферу и какие средства выбрать? Об этом нам рассказали Валентина Баланцева и Инна Давлетшина, соосновательницы российского бренда для домашнего SPA MiPASSiON.

Как создать атмосферу домашнего спа?

Чтобы по-настоящему отдохнуть и душой, и телом выделите час вечером для SPA-процедуры, не отвлекаясь на социальные сети, домашние дела и другие факторы.

Для создания комфортной атмосферы в ванной комнате можно зажечь ароматические свечи или благовония, включить любимую расслабляющую музыку.

Какие средства выбрать

Соль для ванны

Существует множество различных видов солей для ванн: морская, английская, магниевая и др.

Соль в целом насыщает кожу полезными микроэлементами, делает её более бархатистой и приятной на ощупь.

Выбирайте в зависимости от желаемого эффекта. Например, морская соль помогает расслабить мышцы и улучшить кровообращение, а магниевая снижает стресс.

Обратите внимание на парфюмированную соль для ванны. Особый селективный аромат сделает процедуру ещё приятнее и надолго останется на вашей коже.

Парфюмированная соль зачастую содержит в себе эфирные масла, которые, в свою очередь, также помогут в расслаблении и снятии напряжения.

Бомбочки

Бомбочки для ванны – это не только яркие цвета и эстетическое удовольствие, но и верный помощник в увлажнении кожи! Бомбочки снижают жёсткость воды, а также оказывают благоприятное воздействие на организм через ароматерапию.

На этикетке ищите натуральные масла (масло персика, масло ши, миндальное масло и т. д.), которые сделают вашу кожу мягкой и шелковистой.

Шиммер

Шиммер — по сути это такая же соль для ванны, но со спецэффектами! Она помогает всё в той же релаксации организма, а ещё придаёт воде красивый сияющий перламутровый оттенок.

Морская соль, как частая основа шиммеров, расслабляет, а масла, которые также могут быть в составе, питают и увлажняют. Перламутровые переливы помогают поднять настроение и придают коже нежное сияние!

Домашнее SPA — это совсем не сложно! Всего несколько составляющих — и вот вы уже полны сил и даже не отслеживаете, что стали чаще улыбаться.