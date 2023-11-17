Ким Кардашьян перекрасилась в блондинку

Теледива удивила публику.

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43-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет с новым цветом волос и в необычном наряде. Она появилась на красной дорожке премии «Мужчина года», организованной журналом GQ, пишет Daily Mail.

Для публичного мероприятия бизнесвумен выбрала замшевое платье песочного цвета с вырезами на спине и крестом на ягодицах.

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В новом имидже Ким Кардашьян предстала и в сторис личного микроблога и удивила подписчиков. Многие пользователи Сети посчитали, что светлые волосы теледиве не к лицу.