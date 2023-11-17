Ким Кардашьян перекрасилась в блондинку
Теледива удивила публику.
43-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет с новым цветом волос и в необычном наряде. Она появилась на красной дорожке премии «Мужчина года», организованной журналом GQ, пишет Daily Mail.
Для публичного мероприятия бизнесвумен выбрала замшевое платье песочного цвета с вырезами на спине и крестом на ягодицах.
WomanHit.ru
В новом имидже Ким Кардашьян предстала и в сторис личного микроблога и удивила подписчиков. Многие пользователи Сети посчитали, что светлые волосы теледиве не к лицу.
Отметим, что Кардашьян — мастерица в экспериментах над собственной внешностью. За свою карьеру телезвезда успела сменить множество стрижек и оттенков волос: черный, платиновый блонд, розовый и даже голубой.