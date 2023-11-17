Развеян миф о пользе хозяйственного мыла для кожи и волос

Многие россияне верят, что хозяйственное мыло полезно для кожи, заживляет ранки и мозоли, улучшает состояние волос и помогает при высыпаниях на лице.

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Однако все это миф – на самом деле оно подходит только для стирки и может навредить коже, заявила завотделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен.

"Дело в том, что кислотно-щелочной баланс кожи – 5,5. А хозяйственное мыло намного жестче. Его кислотно-щелочной баланс в среднем – 9-11. Из-за этого такое мыло сильно обезвоживает кожу. Это приводит к сухости и стянутости кожного покрова, высыпаниям и раннему старению", — объяснила доктор в беседе с Общественной Службой Новостей.

При умывании хозяйственным мылом на первый взгляд действительно кажется, что оно помогает бороться с высыпаниями, однако это происходит из-за высокой концентрации щелочи, добавила Тен.

Оно дезинфицирует кожу и в краткосрочной перспективе помогает, но при длительном использовании приводит к снижению защитных функций кожи, что приведет к тому, что высыпаний станет намного больше, объяснила врач.