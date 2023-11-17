Боб каре на любой вкус: 6 идей для вашей следующей стрижки
Эта стрижка никогда не выйдет из моды, потому что всегда получается разной, в зависимости от длины и характера укладки.
Предлагаем вам найти свой идеальный вариант боба каре.
Небрежный боб
Круглым лицам подойдет удлиненный вариант, а вытянутым, напротив, покороче. Весь смысл в небрежной укладке и кончиках, которые специально делают более редкими. Чтобы стрижка оставалась свежей и динамичной, не забудьте снова посетить своего мастера спустя четыре недели.
Назад в 90-е
Эта стрижка олицетворяет силу и власть. Она идеально подходит для овального, хорошо сбалансированного лица. Если у вас очень тонкие волосы, вы создадите иллюзию пышной и густой шевелюры. А если, напротив, очень густые, попросите мастера убрать лишний объем. Вне зависимости от особенностей волос цель — создать гладкую поверхность.
Старый Голливуд
Мэрилин Монро — олицетворение стиля «старый Голливуд». Если решитесь на такую стрижку, учтите: придется посвящать время укладке буквально каждый день, а спустя шесть недель пора будет освежить форму. В общем, за роскошный внешний вид приходится платить. Но если вам близок стиль ретро, такой боб придется вам по вкусу!
Тупой боб
Особенность тупого боба до подбородка — острая прямая линия на уровне челюсти. Обратите на нее внимание, если вам важно сделать лицо визуально длиннее. Такая прическа подходит тем, у кого прямые волосы: не придется тратить много времени на разглаживание и расчесывание.
Французский боб
Франзуцский боб узнать легко: эта стрижка имеет широкую форму за счет относительно короткой длины и слоев, которые создают дополнительный объем. При выборе ее не забывайте: то, что удачно для вьющихся волос, может выглядеть не так эффектно на волосах прямых. Придется приложить много сил для укладки.
Длинный боб
Не спешите идти на радикальную смену образа, если привыкли носить длинные волосы. Такой боб позволит приблизиться к каре, но в то же время безболезненно и быстро отпустить длину, если вам покажется, что стрижка была ошибкой.