Боб каре на любой вкус: 6 идей для вашей следующей стрижки

Эта стрижка никогда не выйдет из моды, потому что всегда получается разной, в зависимости от длины и характера укладки.

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Небрежный боб

Круглым лицам подойдет удлиненный вариант, а вытянутым, напротив, покороче. Весь смысл в небрежной укладке и кончиках, которые специально делают более редкими. Чтобы стрижка оставалась свежей и динамичной, не забудьте снова посетить своего мастера спустя четыре недели.

Назад в 90-е

Эта стрижка олицетворяет силу и власть. Она идеально подходит для овального, хорошо сбалансированного лица. Если у вас очень тонкие волосы, вы создадите иллюзию пышной и густой шевелюры. А если, напротив, очень густые, попросите мастера убрать лишний объем. Вне зависимости от особенностей волос цель — создать гладкую поверхность.

Старый Голливуд

Мэрилин Монро — олицетворение стиля «старый Голливуд». Если решитесь на такую стрижку, учтите: придется посвящать время укладке буквально каждый день, а спустя шесть недель пора будет освежить форму. В общем, за роскошный внешний вид приходится платить. Но если вам близок стиль ретро, такой боб придется вам по вкусу!

Тупой боб

Особенность тупого боба до подбородка — острая прямая линия на уровне челюсти. Обратите на нее внимание, если вам важно сделать лицо визуально длиннее. Такая прическа подходит тем, у кого прямые волосы: не придется тратить много времени на разглаживание и расчесывание.

Французский боб

Франзуцский боб узнать легко: эта стрижка имеет широкую форму за счет относительно короткой длины и слоев, которые создают дополнительный объем. При выборе ее не забывайте: то, что удачно для вьющихся волос, может выглядеть не так эффектно на волосах прямых. Придется приложить много сил для укладки.

Длинный боб