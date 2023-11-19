Красный — главный тренд сезона. Как его носить и с чем сочетать

В этом году модные дома по всему миру отдают предпочтение ярким оттенкам красного цвета, которые обычно ассоциируются с зимними праздниками. Красный цвет по-настоящему уникален и универсален, поскольку находит отклик у разных поколений: будь-то миллениалы или зуммеры, а также является классическим акцентом в гардеробе любой женщины.

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Красный — смелый, яркий и кардинально отличается от нейтральных оттенков, к которым мы привыкли за счет трендового минимализма в осенних и зимних образах. Поэтому сегодня Мари Шеди ответит нам на вопрос – как же грамотно сочетать его в луках?

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Красная шуба

Дизайнеры, похоже, сошлись во мнении, что красная шуба — это эффектное дополнение к гардеробу, которое захочет каждая девушка в этом сезоне. Плюш, с эффектом пера и классический эко-мех представили на показах такие модные дома, как Ferragamo, MSGM, Stella McCartney.

Красную акцентную шубу любой длины идеально сочетается в монохромном красном образе, а также с черным платьем и черными ботфортами. Отличной альтернативой станет классический стиль с белым верхом и черных низом. А если под шубу надеть пиджак, то получится необычная многослойность.

Красная обувь

На показах Tory Burch было представлено множество стилизаций в красном цвете: модели были одеты в красные платья и костюмы, а дополнением послужили красные туфли на каблуках. Также различные туфли на танкетке и шпильке были на показах Ferragamo, Prada, Dior. Красная обувь — это, по сути, завершающий элемент любого образа в нейтральных оттенках, который никогда вас не подведет, потому что сможет добавить изюминки, особенно в холодное время года. Такие модные дома как Patou, Ermanno Scervino представили красные ботфорты с острым мысом в стилизации с платьями и юбками разной длины.

Я уверена, красные сапоги, ботфорты, ботильоны станут алмазом вашего гардероба на эту осень и зиму. Может показаться, что красная обувь выглядит вызывающе, но грамотная стилизация поможет избежать такого предубеждения. Носите красные ботфорты с черными и белыми платьями длины миди и макси, а сверху миксуйте шерстяное пальто графитового цвета, так будет создаваться эффектный контраст. Как вариант необычного образа – добавить акцент в виде красных сапог к ассиметричной юбкое-миди с принтом, а на верх – классическую рубашку. Кстати, коричневые оттенки приглушают красный цвет и делают его более сдержанным.

Красное платье

На модных показах Dolce&Gabbana, Gucci, Courrèges 2023/2024 однозначно лидируют модели красных платьев из кожи и трикотажа, полупрозрачных тканей, а также с переливающимся декором и металлическими вставками. Красные платья, а особенно с дополнительной фурнитурой и вырезами, не требуют большого количества аксессуаров и для завершения лука достаточно только стильной обуви, пары колец с серьгами.

Эффектным решением для вечера станет красное из летящей ткани платье в пол с ассиметричным кроем. Дополняем его черными лодочками и сверкающим черным клатчем. А на повседневную носку рекомендую платья из шерсти и плотного трикотажа с замочками, а также платья-пиджаки с металлическими пуговицами. Такие модели универсальны и сочетаются как и с элегантной обувью на каблуках, так и с челси, грубыми ботинками и сапогами-казаками. Платье с пиджаком или кардиганом будет беспроигрышным комбо, а шуба или пуховик сверху придаст гармонии образу при одинаковой длине с платьем. Также обязательно создавайте приталенность за счет поясов и ремней.

Красная сумка

Такой аксессуар обязан быть в гардеробе у каждой девушки! Вариаций множество: от кроссбоди до дутых клатчей. На осень и зиму рекомендую большие сумки из кожи, замши и лакированные модели. Оверсайз-клатч представил Ferragamo, а кроссбоди – Chanel. В тренде также сумки-ведра, они отлично подходят для повседневной носки и станут стильным решением для образов с макси-юбками. Красные сумки роскошно сочетаются на фоне низа тёмно-синего оттенка, это также может быть верхняя одежда: пальто или шуба.

Красная юбка

Помимо множества платьев, в этом сезоне популярны юбки из кожи, твида, принта “тартан”, ассиметричные, с баской, карандаш и макси. Ну и разумеется, красный цвет все также преобладал на показах Chanel, Hermes и Versace. Элегантным и трендовым решением станет красная мини-юбка из твида в сочетании с пиджаком. Такие костюмы я рекомендую носить с черными сапогами на толстом каблуке или ботфортами. Красная юбка станет акцентным решением при выборе бежевого или молочного верха. Отличительной чертой может стать не только цвет, но и декор или текстура. Кожаные миди-юбки или из полупрозрачной ткани интересно смотрятся со свитерами и классическими рубашками.