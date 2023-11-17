7 секретов красоты Софи Марсо

Глядя на Софи Марсо, трудно поверить, что актриса сегодня отмечает 57-летие. Красивая, элегантная и очень ухоженная знаменитость продолжает покорять зрителей своим обаянием, заставляя мужчин терять голову, а женщин гадать — как ей удается выглядеть так эффектно, и в чем же секрет ее молодости. Впрочем, Софи ничего не скрывает…

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МИНИМУМ КОСМЕТИКИ

Однажды в интервью Софи Марсо призналась, что терпеть не может макияж. Конечно, услышать нечто подобное от актрисы было довольно неожиданно. Сама Софи это хорошо понимает и признается, что на площадке готова мириться с тонной косметики на своем лице, но вот вне работы она позволяет себе использовать только легкий тональный крем и тот лишь для маскировки какого-нибудь дефекта.

Благодаря такому подходу, кожа актрисы продолжает «дышать» свежестью, а отсутствие ярко выраженного макияжа придает образу легкости. Помимо тонального крема Марсо время от времени использует блеск для губ или слегка выделяет глаза. Но это только по особому случаю — выход в свет, например.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СТРИЖКИ

Многие знаменитые актрисы используют свои волосы, как визитную карточку. И это мудрое решение, ведь правильно подобранная стрижка способна творить настоящие чудеса.

Вот и Софи отлично знает — рваная челка, игриво прикрывающая глаза, добавляет ей таинственности. А каскад средней длины маскирует возрастные изменения, делая образ более женственным, мягким и воздушным. К слову, многие француженки склонны восхищать мужчин своей легкой небрежностью именно благодаря верно выбранной стрижке. Берем на вооружение!

СОН И ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Марсо уверяет, что секрет молодости кожи прост — надо высыпаться и поменьше бывать на солнце. Во-первых, нельзя недооценивать огромную пользу качественного сна. Здоровый отдых по ночам был также одним из главных секретов молодости Клеопатры. Так что не удивительно, что Софи обладает эластичной и упругой кожей, ведь она строго соблюдает режим дня и не позволяет себе поздно ложиться.

А, во-вторых, бывая на свежем воздухе, не забывайте про защиту кожи от солнечных лучей. Иными словами, следует пользоваться средствами с SPF-защитой. Для фарфоровой кожи французской актрисы данное правило является чуть ли не базовым.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Глядя на Марсо, создается ощущение, что ее кожа будто сияет изнутри. Гладкая и здоровая, она привлекает взгляды и вызывает зависть. Однажды у Софи спросили, в чем секрет ее молодости. Как оказалось, ни к каким омолаживающим процедурам звезда не прибегает, но активно пользуется советом, полученным от мамы своего стилиста.

Вся тайна в простой процедуре — утром Марсо умывает лицо с мылом, а затем наносит на него оливковое масло. Попробовав однажды этот метод, Софи больше не слушает никаких косметологов. Ведь обычное оливковое масло творит настоящие чудеса с ее кожей.

СПОРТ

Нельзя назвать Софи фанатом силовых тренировок или поклонницей бега. Однако актриса не игнорирует спорт. Француженка признается, что регулярно делает комплекс упражнений, которые помогают ей сохранять форму и гибкость. Но все это без особого фанатизма. Впрочем, стройная и подтянутая фигура Марсо говорит о том, что актрисе явно достаточно тех нагрузок, что она дает. Лениться Софи не привыкла, да и спорт давно стал ее ежедневной привычкой.

НИКАКИХ ДИЕТ

Софи не скрывает, что ест все. Никаких диет актриса не придерживается. Напротив, она страстно любит шоколад, вино и всякую вредную пищу. Конечно, с появлением детей Марсо стала внимательнее следить за своим рационом, так как стала следить за тем, что едят ее сын и дочь. Но сильно ограничивать себя все же не стала. Главное соблюдать меру.

Можно все, но в малых количествах. Впрочем, актриса подчеркивает, что не относит себя к чревоугодникам и воспринимает еду скорее, как топливо. За стол Софи садится лишь когда в самом деле голодна, что отличает ее от многих французов, культивирующих еду.

ВОДА

Ни Софи первая, ни она последняя, кто авторитетно заявляет — воды надо пить много. Именно вода помогает улучшить структуру кожи, делает ее более мягкой и гладкой. А регулярный прием воды способствует налаживанию работы всего организма. Актриса тщательно следит за соблюдением питьевого режима, а также употребляет витамины, которые способствуют увлажнению кожи изнутри.

Но, не стоит забывать, что кроме классной прически, зарядки и заботы о коже, Софи Марсо еще и очень добрый человек, старающийся мыслить позитивно.