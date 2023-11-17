Дизайнер перечислил россиянам визуально старящие детали в образе

Дизайнер Наз Маер перечислил россиянам визуально старящие детали в образе. Соответствующий материал появился на сайте издания «Страсти».

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По мнению эксперта, лишние годы могут прибавить неправильный размер одежды, устаревшая обувь, а также неухоженные волосы и кожа.

«Даже если вы будете с ног до головы одеты в модные бренды из последних коллекций, все может испортить грязная голова, плохая прическа и землистый тон кожи», — заявил он.

Кроме того, Маер обратил внимание на использование в образах трендов, которые давно утратили актуальность, неаккуратный макияж и немодные аксессуары. Вдобавок он отметил пренебрежение яркими цветами в одежде, поскольку они способны придать внешнему виду свежести.

В заключение собеседник издания призвал не бояться экспериментов. Маер подчеркнул, что в любом возрасте необходимо пробовать что-то новое, в том числе, примерять новые прически и менять стиль в одежде.