4 совета косметолога, которые помогут сохранить молодость ваших рук

Мы чаще всего задумываемся, как поддержать красоту кожи лица, при этом наши руки нуждаются в таком же внимании. Врач-косметолог Марина Бековицкая рассказала нашему изданию, каких правил стоит придерживаться, чтобы руки предательски не выдавали возраст.

Руки требуют особого внимания

Эксперт поясняет, что кожа на руках гораздо тоньше, чем на лице. При этом ухаживаем мы за ней не так тщательно, как, например, за той же зоной вокруг глаз. А руки страдают гораздо больше других частей тела: кожа в этой области подвергается ультрафиолетовому воздействию, находится в регулярном контакте с химическими веществами. Ничего удивительного, что кожа на руках быстро теряет красоту.