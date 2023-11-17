4 совета косметолога, которые помогут сохранить молодость ваших рук
Нежная кожа особенно нуждается в заботе холода
Мы чаще всего задумываемся, как поддержать красоту кожи лица, при этом наши руки нуждаются в таком же внимании. Врач-косметолог Марина Бековицкая рассказала нашему изданию, каких правил стоит придерживаться, чтобы руки предательски не выдавали возраст.
Руки требуют особого внимания
Эксперт поясняет, что кожа на руках гораздо тоньше, чем на лице. При этом ухаживаем мы за ней не так тщательно, как, например, за той же зоной вокруг глаз. А руки страдают гораздо больше других частей тела: кожа в этой области подвергается ультрафиолетовому воздействию, находится в регулярном контакте с химическими веществами. Ничего удивительного, что кожа на руках быстро теряет красоту.
Как за ними ухаживать
Марина советует следующее:
- Используйте кремы с ретинолом ежедневно в осенне-зимний период, когда активность солнца не такая высокая. Как вы помните, кожа после средств и процедур с ретинолом крайне чувствительна, а потому важно защищать ее от прямого воздействия УФ-лучей.
- Не забывайте про процедуры с гиалуроновой кислотой. Этот компонент помогает отлично увлажнить кожу и заполнить морщинки. Как правило, «гиалуронку» используют в процедурах биоревитализации, мезотерапии и плазмотерапии.
- Средства с мочевиной и парафиновые процедуры. Прекрасным способом поддержать кожу в холода будет использование кремов с содержанием мочевины — этот компонент отлично размягчает кожу, не давая ей собираться в складки. Помимо прочего, процедуры с парафином восхитительно преображают кожу. Часто парафиновые ванночки предлагают не только в кабинете косметолога, но также во время маникюра как дополнительный бонус.
- Защищайте кожу от солнца. Не забываем и о защите, когда вы просто выходите на улицу. Это особенно актуально в весенне-летний период, когда велика вероятность получить пигментацию из-за активности солнечных лучей.
Бонус-совет от Марины Бековицкой: «Для устранения пигмента осенью можно подключать пилинги, отшелушивающие процедуры, мягкие шлифовки, фотоомоложение. Отличный способ избавиться от пигмента и кератом, для того чтобы ваши ручки всегда оставались молодыми».