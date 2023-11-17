Стали известны 5 противопоказаний для популярной звездной диеты
Этого типа питания придерживаются Илон Маск и Дженнифер Энистон.
Популярное среди звезд интервальное голодание имеет ряд противопоказаний. Регулярно пропускают прием пищи Илон Маск, Крис Пратт, Дженнифер Энистон, Николь Кидман. О том, как не навредить своему организму и кому лучше вообще не пробовать такую диету рассказала эндокринолог Юлия Катхурия в беседе с «Газетой.ру».
Селебрити часто говорят в своих соцсетях о преимуществах такого типа питания. Однако врач считает, что оно подходит далеко не всем.
«Любые расстройства пищевого поведения (РПП) в моменте или в анамнезе — это противопоказание для интервального голодания. Если такая проблема есть, то любая диета в принципе нежелательна, так как может привести к негативным последствиям для здоровья. Вопрос веса в этом случае стоит решать только с лечащим врачом и в индивидуальном порядке», — заявила эксперт.
Помимо прочего, противопоказанием к такой диете относится беременность и ее планирование. В этот период могут быть некоторые ограничения по медицинским показаниям, таким как дефицит массы тела, заболевания ЖКТ или гестационный диабет.
«При дефиците витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его нехватке, интервальное голодание — тоже не лучшая идея. В этом случае нужно выяснить причину дефицита, устранить его и только потом задумываться о диетах, в том числе и об интервальном голодании. Интервальное голодание не рекомендуется до 18 лет: если ребенку нужно снижать массу тела по медицинским показаниям, лучше выбирать другой подход», — отметила эндокринолог.
Сахарный диабет, заболевания ЖКТ или почек в анамнезе, избыточная продукция гормонов щитовидной железы — повод задуматься перед тем, как экспериментировать со здоровьем. Лучше посоветоваться с врачом.