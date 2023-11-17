Стали известны 5 противопоказаний для популярной звездной диеты

«При дефиците витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его нехватке, интервальное голодание — тоже не лучшая идея. В этом случае нужно выяснить причину дефицита, устранить его и только потом задумываться о диетах, в том числе и об интервальном голодании. Интервальное голодание не рекомендуется до 18 лет: если ребенку нужно снижать массу тела по медицинским показаниям, лучше выбирать другой подход», — отметила эндокринолог.