Стереть морщины за ночь: 5 правил антивозрастного ухода

Если морщины уже появились, не стоит записываться к косметологу на инъекции. Решить проблему можно с помощью грамотного домашнего ухода. Используйте тяжелую артиллерию в ночные часы. Морщины разгладятся буквально за ночь.

Очищайте кожу

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Регулярно делайте пилинг с фруктовыми кислотами. Если кожа смешанного типа или жирная — раз в неделю, сухая — раз в полторы-две. Только пилинги могут убрать с поверхности кожи ороговевшие клетки, которые мешают проникновению полезных компонентов вашей косметики.

Несколько раз в неделю для хорошего очищения можно применять щетки для умывания. Лучше всего с силиконовыми щетинками. Они безопасны и не травмируют кожу.

Из средств для умывания отдавайте предпочтение пенкам (это самый универсальный вариант для любого типа кожи) с увлажняющими и детокс-компонентами. В составе могут быть гиалуроновая кислота, фруктовые кислоты, фруктовые экстракты, а также лактобактерии для поддержания нормальной микрофлоры кожи.

Делайте маски

Два раза в неделю делайте как очищающие, так и увлажняющие маски. Можно совместить два в одном. Из очищающих выбирайте глиняные маски. Глина убирает токсины, а заодно подтягивает кожу.

Увлажняйте кожу с помощью тканевых масок. Ищите в составе омолаживающие компоненты — ниацинамид, группы пептидов, гиалуроновую кислоту, витамины.

Распределите маску на очищенную кожу. Поверх маски можно сделать массаж с роликом гуаша. Термоэффект активирует кровообращение, и полезные компоненты лучше проникнут в глубокие слои кожи.

Патч пропитан сывороткой. Поэтому, сняв маску и распределив ее состав по коже, через 5 минут нанесите крем.

Используйте правильные сыворотки

Сыворотка работает в глубоких слоях кожи сродни инъекциям. Если вы хотите получить хороший эффект, выбирайте средство с пептидами, гиалуруновой кислотой, ниацинамидами, пантенолом. Они одновременно омолаживают, восстанавливают и заживляют кожу.

Перед тем, как нанести сыворотку, сначала разогрейте текстуру в руках, потом распределите по лицу от центра к переферии. Теромэффект поможет компонентам лучше впитаться в кожу.

Курсами можно использовать сыворотку с ретинолом. Она дает быстрый омолаживающий эффект за счет отшелушивания кожи и стимулирования клеточного метаболизма.

Правда, витамин А — очень активный компонент, который не терпит рядом конкурентов. Поэтому пока вы используете средство с этим солистом, не применяйте продукты с кислотами, витамином С.

Наносите сыворотку с ретинолом два раза в неделю на ночь под крем. Если будете это делать чаще, велик риск того, что возникнет ретиноидный дерматит со всеми покраснениями и шелушениями.

Применяйте кремы с омолаживающими компонентами

Крем работает на поверхности кожи. Там, где как раз и образуются морщины. Чтобы уменьшить их глубину, обратите внимание на ночные кремы с коллагеном, пептидами, гиалуроновой кислотой, популярным в корейских средствах муцином улитки. Последний активно заживляет и восстанавливает кожу.

Соблюдайте время нанесения