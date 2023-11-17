Названы самые популярные виды пластики у россиянок зрелого возраста
Пластический хирург Александр Катков назвал самые популярные виды пластических операций у россиянок зрелого возраста. Соответствующий материал публикует издание «Страсти».
В первую очередь, по словам доктора, в список входит спейслифтинг, направленный на восстановление скуловой зоны и разглаживание носогубных складок.
«Омолаживающий результат достигается через мини-разрезы в невидимых для окружающих местах. В процессе вмешательства врач выполняет работу только в тех зонах, где возрастные проявления наиболее яркие», — пояснил медик.
Катков также назвал блефаропластику.
«Операция по коррекции зоны век считается одной из самых популярных в эстетической медицине. Она не имеет возрастных рамок, так как нависшее веко может быть природной особенностью», — уточнил эксперт.
В заключение специалист заявил, что женщины старшее 55 лет часто решаются на коррекцию фигуры хирургическим путем. Востребованными процедурами, как утверждает Катков, являются липосакция, абдоминопластика и эндоскопическая мини-абдоминопластика.
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