В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие женщина с избыточным весом

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» впервые примут участие женщина с избыточным весом и две замужние женщины, у которых есть дети. Об этом сообщает CNN Philippines.

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На корону претендует 23-летняя Джейн Дипика Гарретт из Непала. При росте 170 сантиметров она весит больше 80 килограммов.

«Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем», — утверждает она.

На конкурсе национальных костюмов Гарретт щеголяла в шляпе, напоминающей огромный брокколи, в который врезаются баллистические ракеты. По ее словам, сооружение символизировало борьбу за мир.

Представительница Гватемалы Мишель Кон стала первой обладательницей титула «Мисс Вселенная Гватемала», у которой есть муж и двое детей — мальчик и девочка. Вторая замужняя участница приехала на конкурс из Колумбии. У 28-летней Марии Камиллы Авеллы Монтаньес есть муж и дочь.