Стилист Рогов назвал главный тренд на весну 2024 года

Стилист Александр Рогов посоветовал покупать белые платья. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По словам эксперта, в грядущем сезоне будущего года популярными станут наряды в светлых оттенках.

«Продолжаем подготовку к весне. Тренд грядущего сезона SS24 — белые платья», — написал Рогов.

Он также привел примеры с показов Valentino, Stella McCartney, Balenciaga и Chloe.

В октябре стилист Александр Рогов рассказал о нескольких способах, как российские мужчины могут улучшить внешний вид. По его словам, для усовершенствования своего облика следует быть опрятным и купить один или два хороших пиджака. Также гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.