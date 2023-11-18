Как красиво завязывать шарф: стильные варианты для женщин
Зимой бывает совершенно не до того, чтобы со всей тщательностью продумать гардероб, поскольку на первое место выходит одна задача – не замерзнуть. И тем не менее даже в такую, не слишком дружелюбную погоду женщина должна знать, как красиво носить шарф, и уметь его завязывать. Это просто и эффектно, а в некоторых случаях даже зрелищно, при изрядной доле артистизма.
«Рамблер» предлагает несколько способов повязать шарф, чтобы было красиво и тепло.
Простой узел
Чем больше и толще шарф, тем эффектнее смотрится. Если шарф достаточно тонкий, а на улице ветрено, то лучшего его один раз обернуть вокруг шеи, а потом завязывать.
Петля на плече
Сделайте петлю с одной стороны, а свободный конец вытащите через нее. Расположите так, чтобы один конец шарфа свисал спереди, а другой – сзади.
Компактно и тепло
Оберните шарф вокруг шеи один раз, один конец попустите под петлей, а второй – над петлей, но под другим концом. Получится красивое, но не слишком громоздкое переплетение, шарф не будет сдувать с вас ветер.
Максимальный объем
Этот способ хорош для объемных шарфов. Обматываете вокруг шеи один раз, и тот конец, который вы хотите оставить сзади, пропускаете сквозь петлю.
Шарф-капюшон
Широкие, но слишком толстые шарфы можно носить на голове, как шаль или платок. Это удобно в межсезонье, когда температура в течение дня быстро меняется. Стало холодно, подул ветер – надеваем шарф на голову, потеплело – оставляем только на плечах.
Самый лаконичный
Такой способ смотрится в меру расслаблено, но при этом чисто и лаконично.
Как выбрать шарф
- Определите цель: для тепла или для стиля.
- Выберите материал: шерсть, кашемир, шелк, хлопок или синтетика.
- Рассмотрите размер и форму: обычный шарф, палантин, косынка или снуд.
- Учтите цвет и узор: выберите тот, что будет сочетаться с вашим гардеробом.
- Не забывайте про сезон: выберите теплый шарф для зимы и легкий для весны и осени.
- Проверьте качество: убедитесь, что шарф сделан из хороших материалов и хорошо сшит.
Как ухаживать за шарфом из шерсти
- Для начала, проверьте инструкции по уходу, которые обычно указываются на бирке. Обычно для шарфов из шерсти рекомендуется только сухая чистка.
- Если у вас есть пятна на шарфе, попробуйте очистить их с помощью мягкой щетки или губки, немного смоченной в прохладной воде с мягким моющим средством для шерсти.
- Затем оставьте шарф сушиться на плоской поверхности, не выжимайте его и не скручивайте, чтобы избежать деформации.
- Не стирайте шарф из шерсти в стиральной машине или сушилке, так как это может привести к усадке и деформации.
Как хранить шарф из шерсти, чтобы он не потерял внешний вид
Чтобы шарф из шерсти сохранил свой вид, следует хранить его в чистом и сухом месте, предпочтительно в специальной сумке или контейнере, чтобы защитить его от пыли и моли. Чтобы не завелись насекомые, купите специальное средство или мешочек с лавандой.