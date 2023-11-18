Как красиво завязывать шарф: стильные варианты для женщин

Зимой бывает совершенно не до того, чтобы со всей тщательностью продумать гардероб, поскольку на первое место выходит одна задача – не замерзнуть. И тем не менее даже в такую, не слишком дружелюбную погоду женщина должна знать, как красиво носить шарф, и уметь его завязывать. Это просто и эффектно, а в некоторых случаях даже зрелищно, при изрядной доле артистизма.

Как красиво завязывать шарф: стильные варианты для женщин
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«Рамблер» предлагает несколько способов повязать шарф, чтобы было красиво и тепло.

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Простой узел

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Чем больше и толще шарф, тем эффектнее смотрится. Если шарф достаточно тонкий, а на улице ветрено, то лучшего его один раз обернуть вокруг шеи, а потом завязывать.

Петля на плече

Соцсети

Сделайте петлю с одной стороны, а свободный конец вытащите через нее. Расположите так, чтобы один конец шарфа свисал спереди, а другой – сзади.

Компактно и тепло

Соцсети

Оберните шарф вокруг шеи один раз, один конец попустите под петлей, а второй – над петлей, но под другим концом. Получится красивое, но не слишком громоздкое переплетение, шарф не будет сдувать с вас ветер.

Максимальный объем

Соцсети

Этот способ хорош для объемных шарфов. Обматываете вокруг шеи один раз, и тот конец, который вы хотите оставить сзади, пропускаете сквозь петлю.

Шарф-капюшон

Соцсети

Широкие, но слишком толстые шарфы можно носить на голове, как шаль или платок. Это удобно в межсезонье, когда температура в течение дня быстро меняется. Стало холодно, подул ветер – надеваем шарф на голову, потеплело – оставляем только на плечах.

Самый лаконичный

Соцсети

Такой способ смотрится в меру расслаблено, но при этом чисто и лаконично.

Как выбрать шарф

  • Определите цель: для тепла или для стиля.
  • Выберите материал: шерсть, кашемир, шелк, хлопок или синтетика.
  • Рассмотрите размер и форму: обычный шарф, палантин, косынка или снуд.
  • Учтите цвет и узор: выберите тот, что будет сочетаться с вашим гардеробом.
  • Не забывайте про сезон: выберите теплый шарф для зимы и легкий для весны и осени.
  • Проверьте качество: убедитесь, что шарф сделан из хороших материалов и хорошо сшит.

Как ухаживать за шарфом из шерсти

  1. Для начала, проверьте инструкции по уходу, которые обычно указываются на бирке. Обычно для шарфов из шерсти рекомендуется только сухая чистка.
  2. Если у вас есть пятна на шарфе, попробуйте очистить их с помощью мягкой щетки или губки, немного смоченной в прохладной воде с мягким моющим средством для шерсти.
  3. Затем оставьте шарф сушиться на плоской поверхности, не выжимайте его и не скручивайте, чтобы избежать деформации.
  4. Не стирайте шарф из шерсти в стиральной машине или сушилке, так как это может привести к усадке и деформации.

Как хранить шарф из шерсти, чтобы он не потерял внешний вид

Чтобы шарф из шерсти сохранил свой вид, следует хранить его в чистом и сухом месте, предпочтительно в специальной сумке или контейнере, чтобы защитить его от пыли и моли. Чтобы не завелись насекомые, купите специальное средство или мешочек с лавандой.

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