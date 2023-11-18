Как красиво завязывать шарф: стильные варианты для женщин

Зимой бывает совершенно не до того, чтобы со всей тщательностью продумать гардероб, поскольку на первое место выходит одна задача – не замерзнуть. И тем не менее даже в такую, не слишком дружелюбную погоду женщина должна знать, как красиво носить шарф, и уметь его завязывать. Это просто и эффектно, а в некоторых случаях даже зрелищно, при изрядной доле артистизма.

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«Рамблер» предлагает несколько способов повязать шарф, чтобы было красиво и тепло.

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Простой узел

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Чем больше и толще шарф, тем эффектнее смотрится. Если шарф достаточно тонкий, а на улице ветрено, то лучшего его один раз обернуть вокруг шеи, а потом завязывать.

Петля на плече

Соцсети

Сделайте петлю с одной стороны, а свободный конец вытащите через нее. Расположите так, чтобы один конец шарфа свисал спереди, а другой – сзади.

Компактно и тепло

Соцсети

Оберните шарф вокруг шеи один раз, один конец попустите под петлей, а второй – над петлей, но под другим концом. Получится красивое, но не слишком громоздкое переплетение, шарф не будет сдувать с вас ветер.

Максимальный объем

Соцсети

Этот способ хорош для объемных шарфов. Обматываете вокруг шеи один раз, и тот конец, который вы хотите оставить сзади, пропускаете сквозь петлю.

Шарф-капюшон

Соцсети

Широкие, но слишком толстые шарфы можно носить на голове, как шаль или платок. Это удобно в межсезонье, когда температура в течение дня быстро меняется. Стало холодно, подул ветер – надеваем шарф на голову, потеплело – оставляем только на плечах.

Самый лаконичный

Соцсети

Такой способ смотрится в меру расслаблено, но при этом чисто и лаконично.

Как выбрать шарф

Определите цель: для тепла или для стиля.

Выберите материал: шерсть, кашемир, шелк, хлопок или синтетика.

Рассмотрите размер и форму: обычный шарф, палантин, косынка или снуд.

Учтите цвет и узор: выберите тот, что будет сочетаться с вашим гардеробом.

Не забывайте про сезон: выберите теплый шарф для зимы и легкий для весны и осени.

Проверьте качество: убедитесь, что шарф сделан из хороших материалов и хорошо сшит.

Как ухаживать за шарфом из шерсти

Для начала, проверьте инструкции по уходу, которые обычно указываются на бирке. Обычно для шарфов из шерсти рекомендуется только сухая чистка. Если у вас есть пятна на шарфе, попробуйте очистить их с помощью мягкой щетки или губки, немного смоченной в прохладной воде с мягким моющим средством для шерсти. Затем оставьте шарф сушиться на плоской поверхности, не выжимайте его и не скручивайте, чтобы избежать деформации. Не стирайте шарф из шерсти в стиральной машине или сушилке, так как это может привести к усадке и деформации.

Как хранить шарф из шерсти, чтобы он не потерял внешний вид