Ювелир объяснила, как правильно ухаживать за украшениями

Основательница ювелирного бренда Teh Reason Анастасия Корчкова дала советы по уходу за украшениями.

© Unsplash

По словам Корчковой, правила обращения с ювелирными изделиями являются общими для всех изделий, независимо от материала и типа камней.

«Несмотря на разницу в составе и происхождении благородных металлов и камней, существуют общие правила обращения с ювелирными изделиями. Так, нельзя хранить их на солнце, рядом с источниками тепла и в сырых помещениях», – передает слова Корчковой «Мослента».

Она отметила, что важно избегать ударов и трений, которые могут сломать изделие или привести к выпадению камней. По этой причине во время физической работы стоит снимать с себя ювелирные изделия.

Помимо этого, стоит с осторожностью принимать душ или плавать в водоемах, так как украшение может просто соскользнуть в воде.

Также важно избегать контакта украшений с бытовой химией, парфюмом и косметикой.

Эксперт рекомендует надевать все украшения в последнюю очередь, после макияжа, укладки волос и использования духов.