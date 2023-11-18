Идеальная укладка: убираем пушок на голове за 3 шага
Ухоженность и гармоничность женского образа зависит от мелочей. Наверняка на фоне копны волос ты замечала небольшой пушок, который нелегко скрыть без дополнительных усилий. Однако есть реальный шанс спасти идеальную укладку.
Пригладить пушковые волосы можно без специальных средств и даже без электрического выпрямителя, который, будем честны, может пересушить драгоценные локоны. Понадобится лишь плоская расческа с частыми зубцами и немного твоего старания.
Всего три шага – и видно отличный результат. Держится долго.
Шаг первый: отдели одну прядь от остальных волос и подцепи ее расческой снизу, немного отступив от корней.
Шаг второй: натяни прядь на расческу и используй фен. Воздушный поток должен быть направлен вниз.
Шаг третий: повтори то же самое с другими прядями для идеальной укладки.
Вот и все – красота! Особенно эта схема актуальна в холодное время года, когда волосы часто электризуются из-за головных уборов. Как минимум, можно сэкономить на разглаживающем геле или сыворотке.
Лайфхак: если хочется также получить прикорневой объем, предварительно нужно помыть и высушить шевелюру, наклонив голову макушкой вниз.