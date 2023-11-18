Идеальная укладка: убираем пушок на голове за 3 шага

Ухоженность и гармоничность женского образа зависит от мелочей. Наверняка на фоне копны волос ты замечала небольшой пушок, который нелегко скрыть без дополнительных усилий. Однако есть реальный шанс спасти идеальную укладку.

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Пригладить пушковые волосы можно без специальных средств и даже без электрического выпрямителя, который, будем честны, может пересушить драгоценные локоны. Понадобится лишь плоская расческа с частыми зубцами и немного твоего старания.

Всего три шага – и видно отличный результат. Держится долго.

Шаг первый: отдели одну прядь от остальных волос и подцепи ее расческой снизу, немного отступив от корней.

Шаг второй: натяни прядь на расческу и используй фен. Воздушный поток должен быть направлен вниз.

Шаг третий: повтори то же самое с другими прядями для идеальной укладки.

Вот и все – красота! Особенно эта схема актуальна в холодное время года, когда волосы часто электризуются из-за головных уборов. Как минимум, можно сэкономить на разглаживающем геле или сыворотке.