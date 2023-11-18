Главные антитренды зимней моды-2023

В чем ходить этой зимой, чтобы быть модой,

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в интервью «Известиям» рассказала стилист Анастасия Хохлова.

«Чтобы выглядеть стильно зимой 2023/2024, выбирайте куртку с крупной прямоугольной стежкой или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки, – отмечает эксперт. – Сегодня в моде минималистичные модели прямого кроя без лишних деталей».

Присматривая куртку, обратите внимание на модели, которые свободно сидят по фигуре, продолжает стилист: зауженные длинные пуховики «гусеницы» в этом сезоне не актуальны.

Чтобы не выглядеть старомодно, уточняет Анастасия Хохлова, избегайте популярных пару лет назад меховых жилетов и курток фасона «парка». Зимой 2023-го они уже безнадежно устарели.