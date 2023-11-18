Главные антитренды зимней моды-2023
В чем ходить этой зимой, чтобы быть модой,
в интервью «Известиям» рассказала стилист Анастасия Хохлова.
«Чтобы выглядеть стильно зимой 2023/2024, выбирайте куртку с крупной прямоугольной стежкой или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки, – отмечает эксперт. – Сегодня в моде минималистичные модели прямого кроя без лишних деталей».
Присматривая куртку, обратите внимание на модели, которые свободно сидят по фигуре, продолжает стилист: зауженные длинные пуховики «гусеницы» в этом сезоне не актуальны.
Чтобы не выглядеть старомодно, уточняет Анастасия Хохлова, избегайте популярных пару лет назад меховых жилетов и курток фасона «парка». Зимой 2023-го они уже безнадежно устарели.
Также в этом сезоне не советуют носить пальто из кожи с меховым воротником: они добавят обладателю лишний возраст и вес. Кроме того, в прошлое уходят ультраобъемные пуховики-одеяла и куртки с поясом на резинке. Они были популярны 10 лет назад.