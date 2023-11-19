Главные тренды сезона осень-зима: что носить, чтобы в холод выглядеть стильно

Осенью и зимой особенно часто хочется обновить свой гардероб, добавить в него что-то уютное и стильное. Как сделать так, чтобы вещи приносили удовольствие, а не просто лежали на полке в шкафу? Что должно быть в гардеробе у современного человека в сезоне осень-зима, «Вечерней Москве» рассказала имиджмейкер, стилист-визажист Евгения Ишик.

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По ее словам, в шкафу в первую очередь должны быть базовые актуальные вещи, а трендовые — по желанию:

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— У каждого личные предпочтения, разный образ жизни, индивидуальные предпочтения, внешность и характер. Злосчастная белая рубашка, которая десятилетиями попадает во все списки и топы необходимых вещей, далеко не всем идет. Поэтому, выбирая вещь из каждой категории, я рекомендую отвечать себе на вопросы: куда я буду это носить, с чем я буду это носить, идет ли мне эта вещь?

Ишик однако рассказала, чем можно пополнить свой базовый гардероб в этом сезоне.

Верхняя одежда

Куртки и пуховики рекомендуется выбирать прямого кроя, проходить мимо стеганых, моделей с активным декором. Также и пальто — самый универсальный вариант — прямое свободной длины миди или макси. Это универсальная вещь, которую можно носить как со спортивными образами, так и с деловыми.

Актуальными вариантами могут стать шуба из экомеха или дубленка-авиатор. Эти вещи долго не выйдут из моды и отлично сочетаются с образами в разных стилях.

Свитеры, кардиганы

В прохладное время года самая актуальная покупка — теплый свитер. В этом сезоне 2023–2024 года остро модные — с имитацией рванины. Помните, что вырез стоит выбирать в зависимости от формы лица — это может быть круглый вырез, V-образный или с высоким воротником.

Облегающий кардиган из тонкого трикотажа мы теперь носим как самостоятельную вещь, как верхний слой такой кардиган будет смотреться невзрачно и дешево.

Актуальный фасон кардигана, который мы используем как верхний слой с рубашками, футболками, топами — свободный, объемный, лучше даже оверсайз.

При выборе кардиганов и свитеров очень важно помнить, что ткань должна быть плотной, вещь должна держать форму. Если отдаете предпочтение натуральным тканям — шерсти, кашемиру, обратите внимание на правильный уход, иначе такие вещи быстро потеряют вид. Шерсть и кашемир не переносят машинной стирки.

Платья и юбки

Базовое актуальное платье на осень и зиму — трикотажное, прямого кроя. Это универсальный повседневный вариант. Также можно рассмотреть платье-комбинацию или атласную юбку. Они стали частью современного базового гардероба за счет своей универсальности.

Модная длина в этом сезоне — макси, но если хочется вариант на долгие годы, то лучше рассмотреть длину миди. Джинсовая юбка миди с разрезом спереди остается актуальной, поэтому ее смело можно добавлять в свой гардероб как базовую.

Трикотажные костюмы

Мягкий трикотажный костюм — это идеальный баланс между стильно и удобно. В таком костюме вы будете себя чувствовать так же комфортно, как дома, но при этом выглядеть стильно. Любые костюмы — это основа гардероба. Во-первых, монохромные образы отлично вытягивают силуэт, во-вторых, всегда выглядят дорого. В-третьих, из костюма всегда можно составить несколько образов, разделив его — верх вы можете комбинировать с джинсами, брюками, низ — с любыми свитерами и блейзерами. Трикотажный костюм может быть брючным или с юбкой, женственным или спортивным.

Стоит отметить, что костюмы с зауженными джоггерами выходят из моды и сейчас лучше отдать предпочтение более свободным, прямым к низу.

Джинсы и брюки

Рекомендуется обратить внимание на широкие брюки с защипами, а также на брюки прямого кроя.

Если говорим о джинсах, то базовый вариант на все времена — джинсы прямого кроя с высокой посадкой полной длины.

В этом сезоне самые трендовые брюки с эффектом металлик. Можно также разнообразить свой гардероб кожаными брюками, в ветряную дождливую погоду они могут стать любимыми.

Обувь

Обувь способна сделать любой образ более интересным, дополнить его, стать его изюминкой. А может все испортить. Поэтому к выбору обуви стилист рекомендует относиться с особым вниманием.

Если нужна удобная пара, которая долго будет актуальна в вашем базовом гардеробе и легко будет сочетаться с любым образом, то лучше остановить свой выбор на классических лоферах. Они подойдут и для расслабленных повседневных образов, и для строгих деловых. Если же вы следуете трендам, то самая модная пара сезона 2023–2024 года — мэри джейн (туфли с ремешками).