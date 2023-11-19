Названы четыре простых способа борьбы с сухостью губ зимой

Сухость губ — распространенная проблема в холодное время года. Дерматологи и специалисты по уходу за кожей дали четыре совета, как поддерживать губы увлажненными осенью и зимой, сообщает американское издание She Finds.

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1. Отшелушивайте кожу каждую неделю.

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Визажист Мэдлин Холл призвала удалять омертвевшую кожу каждую неделю, чтобы она могла полностью впитывать увлажняющие ингредиенты из бальзама для губ. Она посоветовала использовать для этих целей скраб для губ или мягкую зубную щетку.

2. Выберите бальзам с витаминами и SPF

Дерматолог Анджела Кейси рассказала, что увлажняющие ингредиенты, на которые следует обратить внимание при выборе бальзама для губ, — это витамин С, витамин Е, кверцетин, вазелин, цинк, оксид, октиноксат и глицерин. Жизненно важно использовать бальзам для губ с хорошо зарекомендовавшими себя антиоксидантами, подобными этим, которые борются со свободными радикалами, повреждающими кожу.

Эксперт отметила важность использования средства для губ с SPF для предотвращения повреждений из-за солнца и еще большей сухости кожи. SPF обеспечивает дополнительный уровень защиты и предотвращает воспаление и повреждение из-за ультрафиолетовых лучей.

3. Пейте больше воды

Кожа губ имеет очень тонкий роговой слой, она склонна к раздражению, воспалению и сухости. Кроме того, губы имеют обильное кровоснабжение, что придает им красный цвет, но также делает более склонными к обезвоживанию. Мышца губы находится непосредственно под поверхностью кожи, а это означает, что можно видеть, как она сокращается, когда человек поджимает губы.

— Наши губы также имеют множество нервных окончаний, которые делают их более чувствительными, — заметила Кейси.

Выпивая 6–8 стаканов воды в день (или просто выпивая больше, чем обычно), можно сделать кожу более гладкой и эластичной.

4. Используйте кремовые и глянцевые средства для губ поверх матовых

Визажист Мэнди Брайс рассказала, что увлажняющая помада не только продержится дольше, чем матовая, но и предотвратит растрескивание губ в долгосрочной перспективе.

Чтобы избежать дополнительного шелушения, обветривания и сухости, эксперт посоветовала отказаться не только от матовой, но и от темной помады.

— Слишком сухая формула губной помады подчеркнет морщины и сухость. Стоит выбирать увлажняющие продукты или бальзамы таких оттенков, которые имитируют юношеский румянец, — порекомендовала визажист.