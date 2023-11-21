Хирург раскрыл пластические операции членов семьи Кардашьян-Дженнер

«Единственное, что я могу сказать, что бросается в глаза, — это ее нос. Я бы сказал, что он выглядит более изысканно, чем на фото 2009 года. Кроме того, создается ощущение, что она похудела в области подбородка, но трудно сказать, естественным образом или ей помогли филлеры», — рассказал Передо.