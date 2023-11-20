Как модно нарядиться на новогодний корпоратив

Стилист из Новосибирска рассказала, что надеть на новогодний корпоратив. О тенденциях зимнего сезона 2023 сообщила Марина Воробьева в беседе с журналистом издания «НГС».

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Тренд-аналитик и стилист Марина Воробьева предлагает выбирать наряды с украшениями: стразами, перьями и различными аксессуарами. Она также советует обратить внимание на твидовые костюмы с нитями люрекса и вещи в металлических оттенках, таких как золото и серебро.

Если вы идете на корпоратив прямо с работы, можно добавить оригинальную обувь или аксессуары к привычному костюму. Также интересным выбором будут брюки и юбки из пайеток или черно-розовый наряд в духе фильма "Барби".

В дополнение к этим вариантам стилист предложила использовать рюши, объемные вещи, цветы-чокеры, органзовые вещи, юбки-сетки из прозрачной ткани и классические мини-платья с блестками. Она также упомянула различные виды обуви, которые подойдут к этим нарядам, такие как босоножки, лодочки и туфли на шпильке или на широком каблуке.