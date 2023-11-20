Самая красивая девушка Сибири рассказала о секретах своей красоты

Жительница Иркутска Елизавета Аникина, ставшая обладательницей титула «Краса Сибирского федерального округа», рассказала о своих секретах красоты.

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Девушка отметила, что хорошо выглядеть ей помогает правильное и сбалансированное питание. При этом Елизавета практически убрала из своего рациона жирную и мучную продукцию.

На втором месте у красавицы стоит занятие спортом и любой физической активностью, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Девушка также предпочитает больше перемещаться пешком, стабильно выполняя норму в десять тысяч шагов в день, рассказала она в интервью ircity.ru.

«Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева, в свою очередь, рассказала, чьи советы помогли ей победить в конкурсе.