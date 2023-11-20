3 варианта, как можно заменить шапку зимой
В городе Новосибирске стилист по имени Евгения Рязанкина предложила девушкам несколько вариантов, как подобрать дополнение к головному убору, чтобы защититься от лютых сибирских морозов.
Первый вариант, который предложила Евгения, — это капор. Новые модели капоров напоминают капюшоны, сочетающиеся с шарфом. А главное, их даже можно самостоятельно связать, учитывая особенности каждой девушки.
Если же погодные условия не настолько суровы, Евгения предлагает выбрать косынку из шерстяной пряжи.
Наконец, самый популярный и универсальный вариант — это шарф. Его можно носить как капор, косынку или обычную шапку.
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