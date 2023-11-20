Как подобрать правильный бальзам для губ

Обветренные и потрескавшиеся губы – проблема, с которой в холода сталкивается почти каждый человек. Справиться с ней многим помогают специальные бальзамы.

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Как подобрать средство, которое действительно увлажнит и защитит, а не сделает еще хуже, «ФедералПресс» узнал у дерматолога, косметолога Татьяны Егоровой.

«Оптимальный бальзам для губ – тот, который нравится. Кто-то может спасаться мазью. Но не в коем случае нельзя использовать кремы – в них много воды, которая на морозе будет замерзать и делать еще хуже», – сказала врач.

Татьяна Егорова все же призвала смотреть на составы даже тех средств, которые на первый взгляд кажутся самыми безопасными и действенными.

Например, стоит избегать красителей – они могут вызвать раздражение и снизить барьерную функцию. А ментол, фенолы и салициловая кислота дополнительно сушат губы.

В составе успокаивающего и максимально защитного бальзама обычно содержатся пчелиный воск и церамиды.