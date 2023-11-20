Хирург усмотрела пластику во внешности новой мисс Вселенная

Меня порадовали результаты конкурса «Мисс Вселенная», учитывая, что в последнее время в подобных мероприятиях все чаще побеждают нестандартные участницы. Говоря о победе девушки из Никарагуа, не повернется язык сказать, что победа была незаслуженной. Однако как пластический хирург, могу предположить, что новая мисс Вселенная делала операцию на нос, а также коррекцию объема губ, — рассказала Байрамукова.