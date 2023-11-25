9 трендов в макияже зимой 2024 года
Модные тренды меняются с молниеносной скоростью. Не все девушки поспевают за переменами в индустрии. Однако стилисты держат руку на пульсе, отслеживая самые главные тенденции в макияже.
«Рамблер» выяснил у стилистов Алены Свиридовой и Севиль, какой макияж будет в тренде зимой 2023/2024.
Тренд №1 — хром и серебро
Зимой 2023/2024 особенно модными считаются сверкающие холодные оттенки. А именно: серебренные и хром.
«Его можно наносить во внутренний уголок глаза в качестве небольшого блика, можно делать широкие большие smoky eyes, доходящие до бровей. И многие бренды представили жидкие хайлайтеры в оттенке хром — с их помощью можно добиться влажной кожи, немного сюрреалистичного эффекта», — рассказала Севиль.
Эксперту вторит Алена Свиридова. По ее мнению, в моду вернулись тренды из начала нулевых.
«Фееричное возвращение эстетики “нулевых”: сияние, металлик, шиммер, голографические цвета, блестки и стразы — как аккуратно во внутренний уголок глаза, так и на все подвижное веко или в креативном макияже», — объяснила стилист.
Также вновь актуальны накладные ресницы. Севиль добавляет, что для пущего эффекта они должны быть необычной формы, делая лицо более графичным.
Тренд №2 — стритстайл
Новое — хорошо забытое старое. Об этом свидетельствует возвращение еще одной модной тенденции.
«Тренд из Нью-Йорка 80-х — стритстайл, когда очень любили активные глаза, сочетание с красными бордовыми губами, графичные скулы и розовые оттенки», — объяснила Севиль.
Тренд №3 — готический стиль
Поколению 30-летних явно придется по вкусу вторая жизнь моды на все готическое. Севиль уверена, что это макияж в готическом стиле — один из главных трендов зимы 2023/2024.
«Белые матовые тени, длинные ресницы, черные графичные стрелки, доходящие до висков и, конечно, красная помада с черным карандашом по контуру», — считает Севиль.
По мнению стилиста, белых оттенков в зимнем макияже 2023/2024 может быть достаточно много.
Тренд № 4 — естественность
Мода на естественную красоту не спадает. В этом более чем уверена стилист Алена Свиридова.
«Макияж без макияжа, с идеальной основой и подсвеченной кожей. Возможно, даже без прокрашивания ресниц», — пояснила стилист.
Тренд №5 — мономакияж
Зимой 2023/2024 особенно актуален будет макияж, выполненный в одной цветовой гамме.
«Акцент делается румянами или теплым бронзатором на румянах, губах и на подвижном верхнем веке с растушевкой к вискам», — рассказала Алена Свиридова.
По словам эксперта, мономакияж поможет скинуть несколько лет. Также он придает лицу более здоровый оттенок.
Тренд №6 — стиль old money
Стиль Old Money любят знаменитости. К нему часто прибегает Роузи Хантингтон-Уайтли, выглядя очень достойно. Однако, как считает Алена Свиридова, сейчас его можно делать не таким строгим, нежели обычно.
Тренд №7 — стрелки
Стрелки по праву считаются классикой на все времена. Однако и тут есть свои нюансы.
«Если аккуратные тонкие стрелки — это классика, она никогда не уходит из моды. Вздернутые к вискам и графичные стрелки создают эффект “кошачьих глаз” и придают томность и искорку взгляду», — пояснила Алена Свиридова.
К стрелкам, заверяет стилист, лучше всего подойдет блеск для губ, нежели помада. Но и в этом случае надо знать о еще одном тренде.
Тренд №8 — «зацелованные» губы
Не секрет, что не все женщины могут похвастаться пухлыми губами, как у Ирины Шейк. Однако это не значит, что с этим ничего не поделаешь.
«Идеальный вариант для обладательниц тонких губ. Если выйти чуть за контурок, и пальцем или кисточкой аккуратно растушевать контур, и нанести блеск, получим еще один из вернувшихся трендов — эффект “зацелованных губ”», — рассказывает Алена Свиридова.
Тренд №9 — алые губы
Губы нежного розового оттенка — классика, которая не устаревает. Они лучшим образом подчеркивают страстность в женщине. Однако есть кое-какие нюансы.
«Должна быть идеальная основа, увлажненные губы перед нанесением помады и, конечно же, графичность контура губ», — объяснила стилист.
По словам эксперта, в случае с алой помадой можно не делать стрелки. Однако в любом случае необходимо хорошо прокрасить ресницы.