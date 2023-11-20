Россиянкам назвали способ предотвратить появление глубоких морщин
Сон на боку провоцирует застой лимфы и заломы в носогубных складках и зоне декольте, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. Неочевидный способ предотвратить появление глубоких морщин она назвала «Ленте.ру».
По словам Чистяковой, во время сна на боку вертикальные заломы кожи могут появляться и на верхних веках, и на лбу. В косметологии им даже есть определение — морщины сна, объяснила врач.
Сон на животе вредит лицу еще больше, продолжила собеседница «Ленты.ру», поэтому единственный метод сохранения молодости — это сон на спине и на правильно подобранной подушке.
При выборе подушки необходимо ориентироваться на физиологическое положение шеи и головы относительно плечевого пояса. Для сна на спине подойдет подушка высотой 8-10 сантиметров, но нужно учитывать и габариты
Александра Чистякова
спортивный врач, эксперт ЗОЖ