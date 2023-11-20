Россиянкам назвали способ предотвратить появление глубоких морщин

Сон на боку провоцирует застой лимфы и заломы в носогубных складках и зоне декольте, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова . Неочевидный способ предотвратить появление глубоких морщин она назвала «Ленте.ру».

По словам Чистяковой, во время сна на боку вертикальные заломы кожи могут появляться и на верхних веках, и на лбу. В косметологии им даже есть определение — морщины сна, объяснила врач.