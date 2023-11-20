Стилист Рогов назвал набитые до отказа сумки новым трендом

Специалист отметил, что популярность обретут набитые до отказа сумки. Данную особенность он заметил на показах таких известных марок, как Hermes, Bottega Veneta и Miu Miu.

Так, на размещенных экспертом снимках с подиумов манекенщицы дефилировали с объемными плетеными и кожаными аксессуарами, которые были наполнены различными предметами. При этом последние торчали и свисали из расстегнутых сумок.