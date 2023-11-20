Проверка гардероба: что немодно носить этой зимой

В шкафу наверняка остались аксессуары и одежда, которые перестали быть актуальными. Казалось, еще недавно они были на пике популярности, однако мода зимы 2023-2024 диктует свои правила.

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Следовать современным веяниям или махнуть на них рукой – решать тебе. Ну а мы расскажем, что немодно носить этой зимой.

Шапка с помпоном

Теплый головной убор с пушистым шариком на макушке, увы, не входит в арсенал нынешних гуру стиля. Гораздо уместнее в этом сезоне носить ушанку, ну а шапку с помпоном пока относят к антитрендам.

Верхняя одежда с мехом на капюшоне

Элегантные шубы из искусственного меха уверенно соответствуют моде зимы 2023-2024. Другое дело – куртки, пуховики и пальто лишь с одним меховым элементом на капюшоне.

Шарф-снуд

Понимаем, укутаться от ветра и снега крайне важно, но почему бы не использовать мягкий шерстяной палантин или пуховый платок? Несмотря на удобство ношения, снуд в этом сезоне явно проигрывает. Для шеи вместо аксессуара со связанными концами лучше надевать классический шарф – с таким и в мир, и в пир, и в добрые люди. Меховая жилетка