Проверка гардероба: что немодно носить этой зимой
В шкафу наверняка остались аксессуары и одежда, которые перестали быть актуальными. Казалось, еще недавно они были на пике популярности, однако мода зимы 2023-2024 диктует свои правила.
Следовать современным веяниям или махнуть на них рукой – решать тебе. Ну а мы расскажем, что немодно носить этой зимой.
Шапка с помпоном
Теплый головной убор с пушистым шариком на макушке, увы, не входит в арсенал нынешних гуру стиля. Гораздо уместнее в этом сезоне носить ушанку, ну а шапку с помпоном пока относят к антитрендам.
Верхняя одежда с мехом на капюшоне
Элегантные шубы из искусственного меха уверенно соответствуют моде зимы 2023-2024. Другое дело – куртки, пуховики и пальто лишь с одним меховым элементом на капюшоне.
Шарф-снуд
Понимаем, укутаться от ветра и снега крайне важно, но почему бы не использовать мягкий шерстяной палантин или пуховый платок? Несмотря на удобство ношения, снуд в этом сезоне явно проигрывает. Для шеи вместо аксессуара со связанными концами лучше надевать классический шарф – с таким и в мир, и в пир, и в добрые люди. Меховая жилетка
Носить меховую одежду без рукавов сейчас моветон. Как бы ни была дорога гардеробу такая жилетка, подумай, не занимает ли она слишком много места. Мода непредсказуема, поэтому все устаревшие вещи могут снова завоевать сверхпопулярность. Однако зимой 2023-2024 года антитренды уверенно отправляются в долгий ящик.