Как добиться хорошего результата от пилинга

Лучшее средство для обновления кожи – пилинг. Как его выбрать и в какое время года лучше использовать, «ФедералПресс» узнал у дерматолога, косметолога Татьяны Егоровой.

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«История с пилингами индивидуальна. Средство подбирается с учетом типа кожи», – сказала врач.

Татьяна Егорова отметила, что средств для проведения этой процедуры на рынке очень много, поэтому выбирать что-то самостоятельно опасно. Лучше обратиться к косметологу, который знает все о пилингах и типах кожи.