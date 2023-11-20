Быстрее превращаются в бабушек: правду ли говорят про обладательниц сухой кожи

Эксперты неоднозначно к этому относятся.

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Считается, что обладательницы жирной кожи, несмотря на то, что их преследуют воспаления, угревая сыпь и блеск вместо сияния, выиграли в лотерею. Ведь такой тип медленнее стареет. Тогда как сухая кожа, если сравнивать с персиком, быстро превращается в курагу.

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Эксперты не согласны с этим мифом.

Так от чего же на самом деле зависит, наступит ранее старение или нет?

Почему решили, что жирная кожа медленнее стареет

Если рассмотреть строение разных типов кожи в подробностях, то начинает казаться, что сухая — хрупкая и беззащитная по сравнению с жирной. У первого типа на квадратный сантиметр может быть 5 сальных желез. Себум, который служит для самоувлажнения и питания дермы, вырабатывается в малом количестве. Гидролипидная мантия (защитный слой кожи) тонкая. А без надежной брони дерма подвержена разным атакам — от УФ-лучей до других факторов окружающей среды. Поэтому все время в стрессе. Кожа нервная, тонкая, постоянно сохнет, плохо восполняет собственный запас влаги. Ее можно сравнить с пергаментом, на котором быстро возникают тонкие линии, они же морщины.

У жирной кожи на квадратный сантиметр 20 сальных желез. Они работают активно. Дерма хорошо самоувлажняется, защищает себя.

«Высокий уровень натуральных липидов способствует формированию защитного барьера, предотвращающего потерю воды и поддерживающего функции кожи. Благодаря этому защитному барьеру морщины если и будут возникать в дальнейшем, то не очень заметные. Он поможет избежать дряблости и сухости длительное время», — говорит дерматолог, доктор медицинских наук Али Шахбаз.

Получается, что обладательницы жирной кожи в выигрыше, но все не так однозначно.

Как на самом деле происходит процесс старения

Специалисты с этим в корне не согласны. Они говорят, что все мы постареем. Но не факт, что из двух подруг, у одной из которых сухая, а у другой жирная кожа, первая раньше увидит сеточку морщин. Процесс старения завязан на многих факторах. И тип кожи тут, на самом деле, особой роли не играет. Любой тип кожи с возрастом или под воздействием определенных обстоятельств становится склонным к сухости. Недаром существует комбинированная кожа.

Образование морщин стимулируют УФ-лучи, если кожа от них не защищена, стрессы, факторы окружающей среды.

Образ жизни на это тоже влияет. Курильщики, любители фаст-фуда — первые кандидаты на ранние морщины.

Также в группе риска те, кто или не ухаживает за кожей, уповая на то, что она и так хорошо выглядит, и те, кто подбирает неграмотный уход.

Еще один тип, который приближает себя к старению — любители слишком тщательно ухаживать за кожей. Например, обладатели жирной кожи, которые часто пользуются пилингом, используют много матирующих средств, чтобы избавиться от угрей и жирного блеска. При этом совершенно забывают дерму увлажнять. Они получат в скором времени сеточку морщин, потому что пересушат кожу, лишат ее защитного слоя, питательных веществ, нарушат микробиом.

Все перечисленные процессы — от УФ до неграмотного ухода, замедляют в клетках синтез коллагена, клеточный метаболизм, нарушают питание, лишают кожу защитной брони перед факторами окружающей среды. Потому и возникает раннее старение, — рассказывает Киран Миан, доктор медицинских наук, дерматолог.

Как отодвинуть процессы старения

Обладателям всех типов кожи важно уяснить, что молодость строится на трех постулатах: увлажнение, очищение, питание. Обязательно нужно не допускать сухости кожи, насыщать ее витаминами, а с 25 лет стимулировать процессы омоложения и самовосстановления. Для этого используйте косметику с ниацинамидом, пептидами, глицерином, гиалуроновой кислотой, пантенолом, курсами витамин С, витамин А.

Не забывайте умывать лицо утром и вечером. Вечером смываете загрязнения и макияж, утром себум, который образовался на поверхности.