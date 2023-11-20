Эксперты рассказали, чем опасен перманентный макияж

Перманентный макияж является одной из самых опасных косметических процедур. Во время него можно заразиться не только герпесом, но и гепатитом или даже ВИЧ. Об этом рассказали эксперты.

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Кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян отметила, что во время перманентного макияжа или татуажа всегда травмируются кожные покровы, из-за чего может произойти заражение инфекцией. В частности, можно подцепить бактерии из семейства стрептококков, различные грибки, а также гепатит В или С и даже ВИЧ.

Возможна и аллергическая реакция, которая может проявиться через некоторое время после проведения процедуры.