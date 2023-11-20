Стилист перечислила модные цветовые сочетания в зимнем гардеробе
Стилист и модный экскурсовод Юлия Живутская рассказала о модных трендах зимнего гардероба.
Эксперт отметила, что зимой добавляется большое количество аксессуаров, важно создать цветовой ритм комплекта.
— Есть два приема: самый простой — протягиваем цвет по вертикали, соединяем голову, линию талии и ноги одним цветом. Три таких точки должны быть одинакового цвета. Например, капюшон худи, сумка и сапоги одного цвета, — пояснила она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».
Живутская добавила, что подобный прием зрительно увеличивает рост.
Второй прием сложнее — он называется «перекличка» или повторение цвета. Перекликаться могут свитер — сумка, а также куртка — шапка. Ботинки могут пересекаться с одной из пар.
Эксперт добавила, что самый модный цвет сезона 23/24 — глубокий серый. В тренде будет сочетание глубокого серого и бургунди — цвета бордо.