Стилист перечислила модные цветовые сочетания в зимнем гардеробе

— Есть два приема: самый простой — протягиваем цвет по вертикали, соединяем голову, линию талии и ноги одним цветом. Три таких точки должны быть одинакового цвета. Например, капюшон худи, сумка и сапоги одного цвета, — пояснила она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».