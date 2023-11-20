Как заправить джемпер, надетый поверх платья: видео
С наступлением холодов носить легкие платья становится проблематично. Но отказываться от любимых нарядов совсем не обязательно. Достаточно надеть поверх теплый джемпер или кардиган.
Чтобы образ был гармоничным – необходимо следить за пропорциями одежды и соблюдать баланс между верхом и низом.
С помощью правильно заправленного джемпера можно создать теплый, но при этом утонченный образ, который подчеркнет силуэт.
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