Как заправить джемпер, надетый поверх платья: видео

С наступлением холодов носить легкие платья становится проблематично. Но отказываться от любимых нарядов совсем не обязательно. Достаточно надеть поверх теплый джемпер или кардиган.

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Чтобы образ был гармоничным – необходимо следить за пропорциями одежды и соблюдать баланс между верхом и низом.

С помощью правильно заправленного джемпера можно создать теплый, но при этом утонченный образ, который подчеркнет силуэт.

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