С наступлением холодов носить легкие платья становится проблематично. Но отказываться от любимых нарядов совсем не обязательно. Достаточно надеть поверх теплый джемпер или кардиган.

Чтобы образ был гармоничным – необходимо следить за пропорциями одежды и соблюдать баланс между верхом и низом.

С помощью правильно заправленного джемпера можно создать теплый, но при этом утонченный образ, который подчеркнет силуэт.