Названо самое стильное окрашивание волос на зиму

По словам эксперта, наиболее актуальным в грядущем сезоне станет окрашивание под названием «броппер» (bropper, то есть brown плюс copper), которое представляет собой сочетание коричневых и медных оттенков. Для его создания используются популярные техники шатуш, балаяж или AirTouch, отметил специалист.