Названо самое стильное окрашивание волос на зиму
Партнер бренда L'Oréal Professionnel Paris топ-стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам самый модный цвет волос на зиму. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».
По словам эксперта, наиболее актуальным в грядущем сезоне станет окрашивание под названием «броппер» (bropper, то есть brown плюс copper), которое представляет собой сочетание коричневых и медных оттенков. Для его создания используются популярные техники шатуш, балаяж или AirTouch, отметил специалист.
При этом указанное окрашивание подойдет девушкам различных типажей, если подобрать необходимые тона и насыщенность, уточнил собеседник издания.
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