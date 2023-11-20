Россиянкам раскрыли секрет «маникюра богатых девушек»

Так называемый маникюр без маникюра, известный также под названиями «clean look», «маникюр богатой девушки», или просто минималистичный маникюр, остается сегодня горячим трендом, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по обучению уходу за ногтями Варвара Котова. По ее словам, такой дизайн хорошо сочетается с разными образами.

Минимализм в моде — сейчас очень актуальна эстетика здорового тела без лишних украшательств. Именно поэтому «чистый» маникюр на пике популярности. <...> Плюс натурального маникюра в том, что он сочетается абсолютно с любым образом и подходит для любого события — от свадьбы до новогодней вечеринки, — подчеркнула Котова.

Среди вариантов такого маникюра эксперт назвала здоровые, «обнаженные» ногти без покрытия со слегка отполированной баффом ногтевой пластиной, что придаст ей естественное сияние. Еще один вариант — это прозрачное, молочное или нежно-розовое покрытие, добавила специалист. Третий вариант, по ее словам, «обратный френч», когда лунку ногтя выделяют белым цветом. При этом один из ногтей можно украсить штампом или одним-двумя стразами. Также к обычному уходу за ногтями можно добавить спа-процедуры и парафиновые маски, резюмировала Котова.